UMBERTO TOZZI / Spiega le cause della cancellazione del concerto all'Arena di Verona: "Ho rischiato di morire"

Umberto Tozzi

La cancellazione del concerto all'Arena di Verona, previsto lo scorso 14 settembre, era arrivata poche ore prima di tale attesissima esibizione, nella quale il cantante avrebbe dovuto festeggiare i 40 anni della sua famosissima hit 'Ti amo' in compagnia di altri illustri colleghi. Le cause di tale decisione avevano tranquillizzato subito i suoi fans, convinti che l'artista si fosse sentito male poco prima del concerto a causa di un'appendicite. A distanza di qualche settimana da tale esperienza, è lo stesso Umberto Tozzi a tornare sull'argomento, spiegando i dettagli dell'operazione alla quale è stato sottoposto con la massima urgenza. Nell'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, infatti, l'artista ha sottolineato che quel malore si è trasformato subito in qualcosa di ben più grave di quanto lui stesso aveva immaginato: "Da due giorni sentivo delle fitte al basso ventre. Dolori tra l’ombelico e il pube. Niente di fortissimo, potevo resistere. Il 14 settembre, con mio figlio Gianluca che lavora con me, siamo partiti per Verona ma dopo pochi chilometri il dolore si è fatto insopportabile e una volta arrivati siamo andati dritti al pronto soccorso. I medici mi hanno spedito subito in clinica, ero in codice rosso".

Umberto Tozzi ha rischiato di morire a causa di una grave infezione

Sono passate alcune settimane dalla complicata operazione alla quale Umberto Tozzi è stato sottoposto, e finalmente si sente pronto per raccontare i dettagli della brutta avventura, che lo ha portato seriamente a rischiare la vita: "L’intervento, che se fosse stata appendicite sarebbe durato 40 minuti, fu di cinque ore. Non era una semplice appendicite infiammata ma diverticoli intestinali con un’infezione che si stava trasformando in setticemia. Ci stavo lasciando le penne e non me ne ero accorto". Per fortuna, il decorso post operatorio è stato buono e Umberto Tozzi si è rimesso quasi completamente, potendo così fissare una nuova data per i festeggiamenti all'Arena di Verona. Il nuovo concerto avrà luogo il 14 ottobre, anche se purtroppo il cambiamento non permetterà ad Anastasia di essere presente: "Anastacia al novantanove per cento non ci sarà perché il 14 ottobre è ospite della rete televisiva più seguita della Germania. Mi dispiace molto, lei è con me nella nuova versione di Ti amo che abbiamo messo nel cofanetto e sarebbe stato bello cantarla dal vivo".

