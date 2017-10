ELODIE DI PATRIZI / Semplice, il suo nuovo singolo colonna sonora del film di Federico Moccia

Elodie di Patrizi

E' stato davvero un anno difficile per Elodie Di Patrizi ma, comunque, un anno ricco di successi a cominciare dal Festival di Sanremo in poi. Questo 2017 si sta per chiuere ma la bella cantante di Amici dai capelli rosa si è lasciata alle spalle tante cose a cominciare dalla collaborazione con Emma Marrone e il suo team e finendo alla sua storia con Lele. Tanti cambiamenti ma un'unica verità quella di chi non ha intenzione di mollare mai e di andare avanti, nonostante ogni cosa. E questo nuovo singolo rilancia la sua carriera e conferma la sua voglia di fare. Elodie di Patrizi torna in pista con il brano Semplice che lei stessa aveva annunciato nei giorni scorsi parlando di un debutto cinematografico che la attendeva da tempo.

UN ANNO DI SUCCESSI E IL NUOVO TORMENTONE

Il terzo singolo tratto dal disco Tutta Colpa Mia farà da colonna sonora al nuovo film di Federico Moccia, Non c'è campo, e sarà in rotazione radiofonica da oggi, 6 ottobre, in attesa del video ufficiale. Dopo il successo del Festival di Sanremo Tutta Colpa mia e quello estivo, Verrà da sé, Elodie Di Patrizi si prepara a chiudere l'anno in bellezza con quello che potrebbe diventare un nuovo tormentone di fine anno. Ma il suo percorso non finisce qui perché, mentre lancia il suo nuovo singolo annuncia di essere pronta per un nuovo album che potrebbe arrivare nel 2018 e che, forse, la porterà nuovamente sul palco dell'Ariston a febbraio. Un nuovo anno di successi alle porte?

© Riproduzione Riservata.