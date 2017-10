Gianni Morandi / Video, Dobbiamo fare luce è il nuovo singolo firmato da Ligabue: l’anteprima su canale 5

Gianni Morandi

Gianni Morandi non si ferma un attimo. Mentre in tv sta andando in onda la fiction L’isola di Pietro che lo vede come protagonista, oggi, venerdì 6 ottobre, alle 21.00 su canale 5, andrà in onda in anteprima assoluta il videoclip del suo nuovo singolo. Il brano, primo estratto dal nuovo e 40esimo album di inediti “D’amore d’autore”, che sarà presentato il 16 novembre, s’intitola “Dobbiamo fare luce” ed è firmato da Luciano Ligabue. Oltre a Ligabue, tra gli altri autori dell’album ci sono Elisa, Ivano Fossati, Ermal Meta, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Levante e Paolo Simoni. “Dobbiamo fare luce” è un brano che conquista subito chi lo ascolta grazie ad un’interpretazione autentica ed energica di Gianni Morandi che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il videoclip di “Dobbiamo fare luce” è stato girato quasi tutto a Viterbo e vede la partecipazione di importanti attori come Alessandra Mastronardi e Matteo Martari. Il video è stato realizzato da Luca Miniero, autore di film come “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Non c’è più religione”, “Un boss in salotto”. Gianni Morandi, invece, nel videoclip musicale interpreta diversi personaggi che Alessandra Mastronardi e Matteo Martari, i protagonisti, incontrano durante il loro cammino. Gianni Morandi, così, lo ritroviamo nei panni di un sacerdote, un clochard, poi un vigile, un salumiere, un autotrasportatore, un edicolante, un fotografo di matrimoni.

IL TOUR

Gianni Morandi non vuole assolutamente farsi mancare nulla. Dopo la pubblicazione del nuovo album “D’amore d’autore”, il cantante porterà il suo nuovo lavoro in giro per l’Italia. Morandi, infatti, ha già annunciato la partenza di un tour sui suoi canali social per il quale i biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One. Il Tour, partirà il 24 febbraio 2018 da Rimini. Ecco tutte le date.

24/02 RIMINI RDS Stadium, 26/02 MONTICHIARI (BS) Pala George, 28/02 CONEGLIANO (TV) Zoppas Arena, 02/03 GENOVA RDS Stadium, 03/03 TORINO Pala Alpitour, 05/03 FIRENZE Mandela Forum, 10/03 ROMA Pala Lottomatica, 12/03 EBOLI (SA) Pala Sele, 15/03 REGGIO CALABRIA Palasport, 17/03 ACIREALE (CT) Pal’Art Hotel, 19/03 BARI Pala Florio, 21/03 ANCONA Pala Prometeo, 22/03 PADOVA Kioene Arena, 24/03 BOLOGNA Unipol Arena, 28/03 MILANO Mediolanum Forum

