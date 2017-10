JUSTIN BIEBER/ Smentite le voci di un nuovo amore: lui si concentra solo sulla salute

Justin Bieber

La vita sentimentale di Justin Bieber è sempre stata al centro di grande interesse per le sue fans, oltre che le riviste e siti web esperti di gossip di tutto il mondo. In passato la pop star è stato protagonista di diversi flirt (veri o presunti) con diverse stelle emergenti della musica o del cinema, anche se negli ultimi tempi solo una di loro sembra avere conquistato il suo cuore. La fortunata sarebbe, ma il condizionale è d'obbligo, l'emergente attrice Paola Paulin, nota per il ruolo nella serie televisiva 'Bellers'. La ragazza è stata viSta in varie circostanze a fianco dell'artista canadese, sia all'esterno dell'hotel di Los Angeles nel quale lui risiede dalla fine del Purpose Tour, sia a qualche evento organizzato nella città della California. Insieme a lei, infatti, il cantante di 'Friends' si è recato a teatro e sempre la bella Paulin lo ha accompagnato ad una cerimonia della Hillsong Church, la Chiesa evangelica pentecostale alla quale il cantante è molto legato.

Justin Bieber: smentite le voci di un nuovo amore

Sebbene Justin Bieber e Paola Paulin siano molto legati, è ancora presto parlare di amore tra loro e ancor meno di fidanzamento. A precisare la natura di questo rapporto, è una fonte molto vicina alla pop star canadese intervistata di recente da E!: "Justin e Paola si stanno vedendo, ma l'artista non sta uscendo esclusivamente con lei. Gli piace stare in sua compagnia, ma non la chiama fidanzata. In questo momento si sta focalizzando sulla sua salute". Dunque sarebbe ancora presto parlare di una nuova storia d'amore, soprattutto perché in questa fase della sua vita l'idolo delle teenagers sta cercando di occuparsi prevalentemente su se stesso. Qualche giorno fa anche il suo manager Scooter Braun aveva cercato di chiarire le dinamiche della cancellazione delle ultime date del Purpose Tour, tornando proprio sull'esigenza del suo assistito di dedicarsi soprattutto alla conoscenza del proprio 'io'. Secondo lui, infatti, "In questo momento Justin sta cercando di capire che tipo di persona vuole essere e credo non ci sia nulla di sbagliato in questo. È sempre felice ed è tutto facile? Ovviamente no, ma questo lo farà crescere".

