Negramaro / Fino all’imbrunire è il nuovo singolo: gli auguri di Jovanotti ed Emma (6 ottobre)

Fino all'imbrunire - Negramaro

I Negramaro sono ufficialmente tornati. La band pugliese di Giuliano Sangiorgi si è fatta attendere ma il nuovo singolo è un pezzo che spacca. S’intitola “Fino all’imbrunire” e ha già conquistato i colleghi che, dopo aver ascoltato il pezzo, si sono complimentati con Sangiorgi e i suoi. “L'ho sentito in cuffia, è una figata. Bentornati, fateci impazzire, siete una grande band. In bocca al lupo ai miei fratelli Negramari per questa nuova avventura #BellaMusica” – ha fatto sapere Jovanotti mentre Emma Marrone, grande amica di Giuliano, su Instagram ha scritto – “Bentornati Negramaro. Grazie per questa ennesima poesia”. Ed è davvero una poesia “Fino all’imbrunire”, il pezzo che anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti della band che uscirà il prossimo 17 novembre. Il singolo è un viaggio elettro-rock nella speranza come ha fatto sapere Giuliano Sangiorgi in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Vincenzo Mollica: “Una canzone sulla speranza assoluta, vista e cantata con più consapevolezza: siamo certi che questa speranza ci darà buoni frutti. Abbiamo immaginato in qualche maniera uno scenario post apocalittico, e davanti a questo scenario così nero, così grigio e così pieno di niente abbiamo immaginato che dalle montagne potesse tornare tutta la bellezza nascosta. In realtà la bellezza è solo nascosta e tornerà con tutte le sue camicie fiammanti”.

FINO ALL’IMBRUNIRE

Con “Fino all’imbrunire”, dunque, I Negramaro vogliono diffondere un messaggio di speranza. Sperare nella possibilità che il mondo possa tornare a splendere, dimenticando tutti i mali che in questo periodo affliggono la terra. Una canzone profonda, dal suono inconfondibile dei Negramaro e cantata magistralmente dalla voce unica di Giuliano Sangiorgi. Ecco il testo del brano.

Torneranno i vecchi tempi

con le loro camicie fiammanti

sfideranno le correnti

fino a perdere il nome

dei giorni spesi male

per contare solo quelli finiti bene

per non avere da pensare

a nient’altro se non al mare

torneranno tutte le genti

che non hanno voluto parlare

scenderanno giù dai monti

ed allora staremo a sentire

quelle storie da cortile

che facevano annoiare

ma che adesso sono aria buona

pure da mangiare

tornerai anche tu

tra gli altri e mi sentirò impazzire

tornerai ti avrò davanti

spero solo di non svenire

mentre torni non voltarti

che non voglio più sparire

nel ricordo dei miei giorni

resta fino all’imbrunire

Torneranno gli innocenti

tutti pieni di compassione

e gli errori dei potenti

fatti senza esitazione

senza lividi sui volti

con un taglio sopra al cuore

prendi un ago e siamo pronti

siamo pronti a ricucire

tornerai tu in mezzo agli altri

e sarà come impazzire

tornerai e ti avrò davanti

spero solo di non svenire

mentre torni non voltarti

che non voglio più sparire

nel ricordo dei miei giorni

resta fino all’imbrunire

tornerai tu in mezzo agli altri

e sarà come morire

tornerai e ti avrò davanti

spero solo di non svenire

mentre torni non voltarti

che non voglio più svanire

nel ricordo dei miei giorni

resta fino all’imbrunire

(torneranno anche gli uccelli, ti diranno come volare, per raggiungere orizzonti al di la del mare)

Stringimi come sei non c’è più niente

tornerai tu in mezzo agli altri

e sarà come impazzire

tornerai e ti avrò davanti

spero solo di non svenire

mentre torni non voltarti

che non voglio più svanire

nel ricordo dei miei giorni

resta fino all’imbrunire

resta fino all’imbrunire

niente resta fino all’imbrunire (torneranno anche gli uccelli)

