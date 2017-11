Justin Bieber e Selena Gomez fidanzati?/ Il canadese causa della rottura con The Weeknd?

C'è ancora una speranza per Justin Bieber e Selena Gomez, i fan sono pronti a scommettere che i due torneranno insieme dopo la fine della storia con The Weeknd

01 novembre 2017 Hedda Hopper

Justin Bieber

Selena Gomez felice nonostante tutto? Sembra davvero qualcosa di impossibile ma, a quanto pare, la cantante è pronta a guardare avanti dopo la fine della storia con The Weeknd. Cosa si nasconde dietro tutto questo? I fan sono convinti che ancora una volta sia proprio Justin Bieber ad avere il merito di questa ritrovata serenità o mancata sofferenza. Proprio The Weeknd sembrava essere il motivo per il quale Selena fosse riuscita a dimenticare il suo periodo no guardando al futuro con fiducia ma anche adesso che la loro relazione è finita, cosa ne sarà di lei? Non sappiamo ancora quale sia la causa della rottura tra i due ma quello che è certo è che Selena Gomez non è apparsa dispiaciuta e addolorata, anzi.

SELENA GOMEZ E JUSTIN BIEBER ANCORA INSIEME?

Secondo i bene informati, la cantante si è da poco riavvicinata all’ex, Justin Bieber, e proprio questo potrebbe essere la causa della sua felicità se non, addirittura, della fine della sua storia d'amore con The Weeknd. I fan amano molto fantasticare e la domanda che tutti si pongono e se i due ex siano finalmente tornati insieme per la felicità di tutto e, magari, anche la loro. I due si sono molto riavvicinati in quest'ultimo periodo e non è la prima volta che riescono ad appianare le loro divergenze e tornare insieme, anche quest'ultimo scorcio di 2017 ci regalerà un lieto fine per Biber e Selena Gomez? I fan sperano tanto che i due siano tornati sui loro passi mettendo insieme i loro errori e decidendo di dimenticarli, ma se così non fosse? Un'altra delusione potrebbe attendere i fan.

