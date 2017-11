Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ "Insieme" è l’album che sancisce il nuovo sodalizio tra i due Pooh

Insieme è l'album che segna il sodalizio artistico tra Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che, dopo essersi ritrovati con i Pooh, hanno dato vita ad un nuovo progetto musicale.

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, dopo essersi ritrovati con i Pooh per celebrare i 50 anni di carriera del gruppo storico della musica italiana, hanno deciso di dare vita ad un nuovo progetto musicale. Dopo lo scioglimento dei Pooh, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli tornano sulla scena musicale con un nuovo album. Il nuovo lavoro s’intitola “Insieme” e segna un nuovo inizio per i due amici. L’album è formato da undici tracce di cui otto inediti e tre brani storici rivisitati per l’occasione. Tra le cover ci sono le rivisitazioni di "Notte serena" e "In silenzio" dei Pooh mentre tra gli inediti ci sono brani firmati da Valerio Negrini e da Stefano d’Orazio. "Ci abbiamo messo tanta passione e tanto amore - spiega Facchinetti a Tgcom. "Al centro di questo disco ci sono le nostre voci e i testi". Insieme è il progetto di due amici che, dopo quarant’anni di carriera separata, dopo essersi ritrovati per festeggiare le nozze d’oro dei Pooh, non si sono più lasciati.

LE DICHIARAZIONI DI ROBY E RICCARDO

"Sono emozionato come quando uscì 'Piccola Ketty' – spiega rOBY Facchinetti -. Questo progetto è nato grazie alla reunion. Ho riscoperto un amico con il quale abbiamo passato insieme i primi sette anni dei Pooh, condividendo soprattutto il sogno di fare questo mestiere, in un periodo in cui la musica veniva davvero rivoluzionata. Con lui abbiamo diviso tutto e sono cose che non si dimenticano". Riccardo Fogli, poi, spiega che c’è stato un momento in cui lui e Facchinetti hanno capito di aver ritrovato il feeling di una volta: “Probabilmente è stato in quel Sanremo a cui partecipammo da ospiti - dice -. Fu un’esperienza liberatoria e alla fine ci abbracciammo. La mia reunion non è stata facile. All'inizio cantavo i pezzi che cantavo 50 anni prima, poi piano piano ho iniziato a cantarne altre insieme a lui, su sua proposta". Nonostante 40 anni lontani, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si sono ritrovati per non lasciarsi più. Il punto d’incontro tra i due rappresenta il brano “Il ritorno delle rondini”, pezzo nato su un testo di Riccardo Fogli: “C'è molta emozione in quello che abbiamo fatto. Ho scritto una canzone perché ne sentivo il bisogno - sottolinea -. Cantare un mio pezzo su musica di Facchinetti era un sogno che a 70 anni ho potuto realizzare".

