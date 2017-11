BOB DYLAN/ Biglietti concerti 2018: aperte le vendite per gli show in Italia

Bob Dylan torna in Italia per sei concerti ad aprile. Il premio Nobel farà tappa a Roma, Firenze, Mantova e Milano. I biglietti in vendita dalle 11 di venerdì 10 novembre.

10 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Bob Dylan

Alle 11.00 di oggi, venerdì 10 novembre, aprono le vendite dei biglietti per i concerti italiani di Bob Dylan. I biglietti saranno disponibili su ticketone.it e dalessandroegalli.com (clicca qui per altre informazioni). A pochi giorni dalla pubblicazione ufficiale del suo discorso di accettazione del Premio Nobel (clicca qui per saperne di più) il cantautore americano ha annunciato il ritorno in Italia con sei concerti ad aprile: triplo appuntamento a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica il 3, 4 e 5 aprile; il 7 al Mandelaforum di Firenze; l'8 aprile al Palabam di Mantova e il 9 aprile al Teatro degli Arcimboldi a Milano. “Sono molto orgoglioso e felice di ospitare un artista così prestigioso e importante a un anno e mezzo dal conferimento del Nobel. Un simbolo della musica mondiale, un poeta della song americana che il pubblico italiano sono convinto accoglierà con immenso entusiasmo”, ha detto José Dosal, ad della Fondazione Musica per Roma, come riporta Repubblica.

TORNA IN ITALIA DOPO IL NOBEL

Bob Dylan mancava dai palcoscenici Italiani dal 2015. In questi tre anni di assenza dal Bel Paese, Dylan ha pubblicato tre album: “Fallen Angels" nel 2016 e nel 20127 “Triplicate" e l'appena uscito "Trouble No More" (clicca qui per leggere la recensione di Fausto Leali). Inoltre è stato insignito della Medal of Freedom da Obama e si è aggiudicato il Premio Nobel per la Letteratura nel 2016, onore mai conferito prima a un musicista. “Se qualcuno mi avesse mai detto che avrei avuto la minima possibilità di vincere il Premio Nobel, avrei pensato che era probabile quanto che andassi sulla Luna. L’anno in cui sono nato, e anche quelli subito dopo, nessuno al mondo fu considerato bravo abbastanza per vincere questo Premio Nobel. Quindi, riconosco di essere in rara compagnia, a dir poco”, aveva scritto nella lettera letta da Azita Raji, ambasciatrice statunitense in Svezia, durante la cerimonia di assegnazione dei Nobel lo scorso 10 dicembre 2016.

© Riproduzione Riservata.