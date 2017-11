CRISTINA D'AVENA/ Duets - Tutti cantano Cristina: esce l'album con 16 duetti con stelle del pop

Cristina D'Avena torna con "Duets - Tutti cantano Cristina", album di 16 duetti di lusso con stelle della musica italiana, in uscita venerdì 10 novembre.

10 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

La copertina di “Duets Tutti cantano Cristina”

Oggi, venerdì 10 novembre, esce “Duets - Tutti cantano Cristina” il nuovo disco di Cristina D’Avena, che raccoglie 16 duetti di lusso su alcune delle più famose sigle dei cartoni animati. “Con questo disco penso di aver dimostrato qualcosa: le mie non sono solo sigle, sono canzoni”, ha detto l’intramontabile Cristina D'Avena presentando il nuovo progetto. Chiamati a cantare al fianco di Cristina sono state stelle della musica italiana come Emma e Loredana Bertè, Giusy Ferreri ed Elio, Noemi e Francesca Michielin. “Tutti gli artisti coinvolti hanno messo il loro cuore, lasciando da parte il loro personaggio e vestendosi della loro infanzia. Così hanno dato quel valore aggiunto che desideravo, la spontaneità. C'è voglia di cantare queste canzoni, di tornare piccoli ogni tanto e rifugiarci da questo mondo”, ha aggiunto la regine delle sigle, come riporta l’Ansa. Ogni artista ha portato il suo tocco personale al disco: per esempio J-Ax e Baby K hanno scritto dei versi originali scritti per, rispettivamente, le sigle di “Pollon” e “Kiss me Licia”.

LA TRACKLIST

Ecco la tracklist di “Duets Tutti cantano Cristina”. Si inizia con “Pollon, Pollon combina guai” con J-Ax, seguono “Nanà Supergirl” con Giusy Ferreri e “L’incantevole Creamy” con Francesca Michielin. Il quarto brano è la sigla di “Occhi di gatto” con la partecipazione di Loredana Bertè. Per “Kiss me Licia” Baby K ha dato il suo personalissimo contributo. Arisa ha duettato con Cristina su “Magica, magica Emi”, mentre Annalisa ha cantato in “Mila e Shiro due cuori nella pallavolo”. La sigla di “Jem” è cantata da Cristina ed Emma Marrone. Seguono “I puffi sanno” con Michele Bravi, “Siamo fatti così” con Elio e “È quasi magia, Johnny” con la band La Rua. Noemi e Cristina cantano insieme per “Una spada per Lady Oscar”, “Che campioni Holly e Benji” vede la partecipazione di Benji & Fede. Infine “Sailor Moon” è cantante con Chiara, “Piccoli problemi di cuore” con Erma Meta e “All’arrembaggio!” con Alessio Bernabei.

