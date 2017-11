Jovanotti/ Oh vita! il video del singolo: parlano gli Younuts

Oggi è uscito "Oh, Vita", il nuovo, attesissimo singolo di Lorenzo Jovanotti. Il brano fa da apripista all'omonimo album che arriverà il 1° dicembre. Ecco la tracklist

10 novembre 2017

Jovanotti, la copertina di "Oh vita!" (Facebook)

Per il video di “Oh, vita!” Jovanotti è tornato a lavorare con gli Younuts, al secolo Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. I due videommaker hanno lavorato per la prima con il cantante di Cortona con il video di “Sabato”, il singolo di lancio di “Lorenzo 2015 Cc”, il penultimo album del cantante di Cortona. Intervistati da Fan Page i due hanno ricordato come è stata la prima volta sul set con Jovanotti”: C’era una super pressione essendo il primo lavoro con Lorenzo... Senza contare che, essendo proprio uno dei più grandi che abbiamo in Italia, quando ti chiama un artista del genere per fare il primo singolo senti una responsabilità immensa”. I due hanno rivelato che Jovanotti è molto presente durante la lavorazione dei video, dalla fase creativa alla produzione. Per quanto riguarda il video di “Oh, vita!”, girato nel quartiere di Roma dove Lorenzo Cherubini è nato, hanno detto: “Diciamo che di base questo video rappresenta molto lui, molte delle cose sono cose che aveva dentro. Ci ha resi partecipi di quelli che erano i suoi pensieri e noi abbiamo cercato di coglierle al meglio e portarli sul video”. E hanno aggiunto: “Fondamentalmente è uno street video, un video anni 90 che racconta il quartiere così com'è e la realtà in cui viviamo, senza modificarla… Non ci sono attori, comparse, location, non abbiamo usato neanche le luci e Lorenzo fa dei playback in vari posti, proprio come un video anni 90”.

IL VIDEO DI OH, VITA!

Oggi, venerdì 10 novembre, è uscito “Oh, vita!” il nuovo singolo di Jovanotti, che anticipa l’omonimo album che uscirà il prossimo 1° dicembre. Dalla mezzanotte “Oh, vita” è disponibile su Spotify e su tutte le altre piattaforme di streaming e di download. Il singolo è stato accompagnato dal video realizzato dal duo YouNuts a Roma. “Ho pensato subito che Oh, Vita! sarebbe stato il primo singolo di questo album. Non ho mai dato a nessuna delle altre canzoni la possibilità di essere il brano che anticipasse l’album e quando ci siamo trovati in studio con Rick Rubin (il produttore ndr) abbiamo condiviso lo stesso pensiero: 'Oh, Vita!' sarebbe stato il brano di apertura dell’album, anche perché è il punto di incontro perfetto mio con questo grande produttore che è stato così importante nella mia vita prima ancora di potere pensare un giorno di farci un disco intero”, ha detto Lorenzo Cherubini presentando il singolo. In occasione dell’anteprima ieri sera su Rai 1, Jova ha scritto su Facebook: “Il singolo è prodotto da Rick Rubin e mixato da Manny Marroquin (se i bassi vi fanno tremare l''impianto è merito/colpa sua, io dei bassi così me li sognavo la notte), registrato da Pinaxa, Jason Lader e Leo Fresco, le chitarre le ha suonate Riccardo Onori e io l'ho fatto scritto e cantato”.

LA TRACKLIST DEL DISCO

Inoltre il cantautore e rapper italiano ha condiviso tramite una foto postata sul suo profilo Instagram la tracklist dell’album “Oh, vita!”. Ecco la tracklist: Oh, vita!, Sbagliato, Chiaro di luna, In Italia, Le canzoni, Viva la libertà, Navigare, Ragazzi per strada, Quello che intendevi, Sbam!, Amore mio, Paura di niente, Affermativo e Fame. Su Facebook, Lorenzo Jovanotti ha così descritto i 14 brani: “molto diversi tra loro ma legati dal desiderio di arrivare dritti al cuore senza decorazioni e niente che non sia vero ed essenziale, in questo nessuno al mondo come Rick Rubin è in grado di portare un artista fino alla sua essenza più profonda e allo stesso tempo più semplice e diretta”. L’uscita del disco sarà seguita da un tour nei palasport: si parte da Milano il 12 febbraio con 10 date (12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 febbraio), a marzo sarà a Rimini (3 e 4 marzo) e a Firenze (10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 marzo). Ad aprile farà tappa a Torino (3, 4, 6, 7 aprile), Bologna (13, 14 aprile) e Roma (19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 aprile)

