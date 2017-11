MINA E CELENTANO / Esce oggi Eva, il singolo inedito del doppio cofanetto "Tutte le Migliori"

Esce oggi Eva, il nuovo singolo di Mina e Celentano contenuto nel cofanetto "Tutte le migliori, in uscita il prossimo 1 dicembre. Ecco la tracklist dei due volumi.

10 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Mina e Celentano, "Tutte le migliori"

Esce oggi "Eva", il nuovo singolo di Mina e Celentano, unico inedito del cofanetto "Tutte le migliori", che in un doppio volume raccoglie i più grandi successi dei due artisti. Il brano sarà quindi disponibile a partire da oggi sulle piattaforme digitali, mentre l'album che lo contiene sarà in vendita a partire dal primo dicembre. Il singolo, con il quale i due artisti hanno sorpreso il pubblico che da sempre li segue, ha una copertina che nasce dalla volontà di Gianni Ronco di rendere omaggio a Tony Curtis e Jack Lemmon, indimenticabili protagonisti, insieme a Marilyn Monroe, di "A qualcuno piace caldo". In attesa dell'uscita di "Tutte le migliori", è stata resa nota la track list del doppio cofanetto, due volumi di grande successo che, con brani del calibro di "Brivido Felino", "Acqua e sale" e "Come un diamante nascosto nella neve", ripercorrono i best of dei due amatissimi cantanti italiani.

LA TRACKLIST DI "TUTTE LE MIGLIORI"

Ci vorrà ancora qualche settimana per il doppio album di Mina e Celentano dal titolo "tutte le migliori", un doppio cofanetto in uscita il prossimo primo dicembre e che contiene tutti i successi più amati dei due artisti. In vetta alla playlist del primo volume, che contiene i best of di "MinaCelentano" del 1998 e "Le migliori" del 2016, troviamo Eva, l'unico inedito presente nell'album, seguito successivamente da "Specchi riflessi", "Amami amami", "Acqua e sale", "A un passo da te", "Brivido felino", "Come un diamante nascosto nella neve", "Sempre sempre sempre", "È l’amore", "Sono le tre" e "Che t’aggia dì". Nel secondo volume, invece, così come riporta Rockol, troviamo una compilation di dieci brani tratti dai due dischi sopracitati: "Io non volevo", "Dolce fuoco dell’amore", "Io ho te", "Dolly" e "Messaggio d’amore", seguiti da "Se mi ami davvero", "Ti lascio amore", "Non mi ami", "Ma che ci faccio qui" e "Quando la smetterò".

