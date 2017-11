TIZIANO FERRO / Esce la special edition dell'album multiplatino 'Il Mestiere Della Vita' (10 novembre)

Tiziano Ferro presenta la special edition del suo album 'Il mestiere della vita' , dove presenta anche i suoi recenti duetti con gli One Republic e Levante.

10 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro non smette mai di stupire e presenta oggi 10 novembre la sua special edition dell'album multiplatino Il Mestiere della vita, disponibile su tutti i negozi di musica e online. Il nuovo cofanetto aggiunge alcuni brani inediti alla versione originale, reinterpretando in una versione urban e acustic alcuni dei singoli da lui proposti in precedenza. Nel nuovo progetti sono compresi alcuni duetti da lui eseguiti negli ultimi mesi come una delle più grandi hit dell'estate No Vacancy, in collaborazione con gli One Republic e Valore assoluto nel quale canta insieme a Levante. Tiziano Ferro ha inoltre deciso di proporre la cover di Luigi Tenco Mi sono innamorato di te con la quale si era esibito al Festival di Sanremo 2017. Ecco di seguito il dettaglio della truck list: Ora Perdona (Urban), Solo è solo una parola (Urban), La tua vita intera (Urban), Valore assoluto feat. Levante, Potremmo ritornare (Acoustic), Lento / Veloce (Urban) , Il Confronto (Urban) , Il mestiere della vita (Acoustic), Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco), Valore assoluto ( Printz Board Rmx) , No Vacancy with One Republic, A ti te quido Yo eat. Dasoul.

Tiziano Ferro presena la special edition de Il mestiere della vita

Tiziano Ferro ha spiegato qualche dettaglio in più sul suo nuovo progetto, espressamente richiesto dalla sua casa discografica per fine anno: "Volevo dare nuova vita al disco e fare qualcosa di diverso mi sono molto divertito. È nato questo nuovo progetto che sta tra la produzione urbana e quella cantautorale acustica. Ho ricantato tutto, pensato e ri-arrangiato tutto. Ci sono collaborazioni internazionali nate con molta spontaneità, in America fare musica è un mestiere normale e quando c’è quella semplicità tutto succede in una settimana". Ha quindi precisato di volersi prendere una pausa per dedicarsi nuovamente alla scrittura e tornare con un nuovo progetto: "Il 2018 sarà l’anno della scrittura, voglio dedicarmi a questo, il mio mestiere è scrivere canzoni. Sono una persona molto spirituale quello che non riesco a fare lo consegno a Dio, alla meditazione, al pensiero per gli altri".

© Riproduzione Riservata.