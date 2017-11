ULVER/ La band norvegese in Italia il 22, 23 e 24 novembre

13 novembre 2017 Luca Franceschini

Ulver

Dopo la data al Labirinto della Masone gli Ulver sono pronti a portare il loro ultimo album in studio “The Assassination Of Julius Caesar“, uscito pochi mesi fa per House Of Mythology, di nuovo nel nostro Paese. In totale le date, tutte in compagnia del chitarrista Stian Westerhus, saranno ben 3: il 22 novembre al Santeria Social Club di Milano, il 23 novembre al Quirinetta di Roma e il 24 novembre all’Almagia Transmissions Festival di Ravenna.

I norvegesi Ulver, tra le band più interessanti, eclettiche e sperimentali degli ultimi anni, saranno in Italia la prossima settimana, per promuovere il loro ultimo disco "The Assassination of Julius Caesar", uscito ad aprile per l'etichetta House of Mythology. Così come era accaduto per la data di Parma a giugno, anche questa volta gli Ulver saranno accompagnati dal chitarrista Jazz Stian Westerhus, che ha collaborato con la band in studio.

Queste le date:

22 Novembre: Milano, Santeria Social Club

23 Novembre: Roma, Quirinetta

24 Novembre: Ravenna, Almagia Transmissions Festival

Per info e biglietti:

http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=2013297&includeOnlybookable=false&xtmc=ulver&xtnp=1&xtcr=1

