BRYAN ADAMS/ Concerto al PalaLottomatica di Roma: info, orari e scaletta

Questa sera, martedì 14 novembre, Bryan Adams fa tappa al PalaLottomatica di Roma con il suo Get Up Tour. Il concerto del canadese inizierà alle 21.00.

14 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Bryan Adams (Facebook)

Questa sera, martedì 14 novembre, Bryan Adams salirà sul palco del PalaLottomatica di Roma alle 21.00. Dopo aver infiammato il pubblico di Padova, Milano e Torino, il cantante canadese ora è pronto per la tappa del suo Get Up Tour nella Capitale. Bryan Adams proporrà molti brani del suo ultimo album “Get Up!”, prodotto dal frontman della Electric Light Orchestra Jeff Lynne, tra cui “You Belong To Me” e “Brand New Day”, che ha riscosso un grande successo anche grazie al video in bianco e nero diretto dallo stesso Adams e interpretato da Helena Bonham Carter con il cantante degli Hurts Theo Hutchcraft. In scaletta non mancheranno anche i grandi classici del repertorio del cantautore canadese, come “Summer of ’69”, “Heaven”, “Run to you”, “Please forgive me”, “Straight from the Heart” e “(Everything I do) I do it for you”, celebre brano della colonna sonora del film “Robin Hood - Principe dei ladri” e detentrice del record di permanenza al top della UK Singles Chart, con ben sedici settimane consecutive.

LA SCALETTA

Il cantante canadese è tornato in Italia dopo quattro anni d’assenza, ma ha ritrovato i suoi fedelissimi fan. L’ultimo concerto, prima di quello di Roma, è stato a Torino. Ecco la scaletta completo del concerto torinese che si è concluso con la cover di “All for Love”, originariamente cantata dal rocker canadese assieme a Rod Stewart e Sting. Adams ha iniziato con “Do What Ya Gotta Do”, “Can’t Stop This Thing We Started” e “Don’t Even Try”. Immancabile “Run to You”, seguono: “Go Down Rockin’”, “Heaven” e “This Time”. E ancora: “It’s Only Love”, “Please Stay” (nuovo singolo), “Cloud #9” e la recente “You Belong to Me”. In scaletta non poteva mancare “Summer of ’69”. Il canadese ha proseguito con: “Here I Am”, “When You’re Gone”, “(Everything I Do) I Do It for You”, “Back to You”, “Somebody”, “Please Forgive Me”, “The Only Thing That Looks Good on Me Is You”, “Cuts Like a Knife”, “18 til I Die”, “I’m Ready” e “Brand New Day”. I bis sono stati: “Ultimate Love” (nuovo singolo), “C’mon Everybody”, “Straight From the Heart”, “Heat of the Night” e “All for Love”.

