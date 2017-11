FIRENZE ROCKS 2018/ Guns N'Roses, Iron Maiden e Foo Fighters: parte la prevendita dei biglietti (14 novembre)

Firenze Rocks 2018: sarà un festival scoppiettante quello che andrà in scena la prossima estate. Gli Iron Maiden si aggiungono a Guns N'Roses, Foo Fighters e Ozzy Osbourne

Firenze Rocks 2018

L'anno scorso alla Visarno Arena delle Cascine arrivarono in 140mila da tutto il mondo. A giugno, dal 14 al 17, rischiano di essere molti di più gli spettatori presenti al Firenze Rocks 2018, la rassegna musicale che ha già annunciato dei veri e propri pezzi da novanta in calendario. Si parte il 14 giugno con i Foo Fighters, si prosegue il 15 con i Guns N'Roses, mentre il 16 è il giorno degli Iron Maiden e il 17 quello di Ozzy Osbourne. Un parterre invidiabile, che avrà il merito di attirare nel capoluogo toscano appassionati del genere rock di tutto il pianeta, desiderosi di assistere alle performances di band che con i loro pezzi hanno fatto la storia. Ma come si può partecipare? Dalle 11 di oggi è iniziata la prevendita per il concerto del 16 giugno degli Iron Maiden. Come si legge sulla pagina Facebook di Firenze Rocks, per aggiudicarsi i biglietti è necessario scaricare l'app ufficiale della manifestazione, registrarsi e successivamente cliccare sul banner in alto alla sezione "Home" o alla sezione "Tickets". Da qui si verrà rimandati alla pagina di acquisto: il numero massimo di biglietti acquistabili per cliente/transazione è di 6 per biglietti di Posto Unico, PIT1, Abbonamenti e 4 per il pacchetto VIP Rocks Party.

FIRENZE ROCKS 2018, I PREZZI

Se da una parte la volontà di partecipare al Firenze Rocks 2018 è ferma, dall'altra bisogna fare i conti con i prezzi della kermesse. Sono accessibili o fuori portata? Il concerto per cui per primo è stata aperta la prevendita, come detto, è quello degli Iron Maiden del 15 giugno. Se volete seguire lo spettacolo nell'area Pit, in quella cioè immediatamente sotto il palco, il costo da mettere in conto è di 65 euro, prevendita esclusa. Per un biglietto Posto Unico il prezzo è invece di 55 euro più prevendita, mentre la postazione denominata VIP Rocks Party costa la bellezza di 305 euro senza contare la prevendita. Se entro la giornata di oggi siete certi di non riuscire ad acquistare il biglietto per il concerto degli Iron Maiden tramite l'apposita app, non disperate. A partire dalle 12 di domani, mercoledì 15 novembre, avrà infatti inizio la prevendita anche su Ticketmaster e TicketOne. Il rischio, però, è che le migliori postazioni siano già andate a ruba.

