Shakira sta male/ Cosa ha la moglie di Gerard Piqué? Tour posticipato, anche il concerto di Milano

Shakira sta male: tour posticipato, anche il concerto di Milano. Ecco cosa ha la moglie di Gerard Piqué e perché ha rinviato la tournée europea. Le ultime notizie sulle sue condizioni

14 novembre 2017 Silvana Palazzo

Shakira e il marito Gerard Piqué

Shakira sta male: la cantante, impegnata in una tournée europea, è costretta a fermarsi a causa di una emorragia alle corde vocali. Dopo aver cancellato molti dei suoi concerti, ha deciso su indicazione dei medici di rinviare tutte le date europee del suo “El Dorado World Tour” fino al 2018. Lo ha reso noto il promoter Live Nation. Di conseguenza, è saltata anche la tappa italiana del tour: il 3 dicembre Shakira è attesa al Forum di Assago, a Milano. «A Shakira è stato consigliato di rinviare qualsiasi impegno professionale in questo momento per consentirle di guarire correttamente prima di iniziare il suo tour mondiale, evitando ulteriori danni», spiega Live Nation, precisando che la cantante è molto delusa per questo, visto che sperava di tornare ad esibirsi già questa settimana. Ora dunque la moglie di Gerard Piqué è a lavoro per recuperare: «Non vede l'ora di tornare sul palco per realizzare la sua miglior prestazione di sempre».

SHAKIRA STA MALE: POSTICIPATI I CONCERTI IN EUROPA

Shakira ha ringraziato i suoi fan per la «lealtà, la pazienza e il sostegno» che hanno mostrato «in questo momento difficile». Già giovedì scorsi la cantante aveva scritto su Twitter ai suoi fan annunciando la cancellazione di molti suoi concerti sempre a causa delle condizioni delle sue corde vocali. Il suo tour sarebbe dovuto cominciare oggi ad Amsterdam. Live Nation ha spiegato anche che i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date che verranno annunciate nei prossimi giorni. Di sicuro per la pop music non è un momento davvero fortunato sul versante concerti, visto che qualche mese fa anche Lady Gaga aveva annullato le date europee del suo Joanne World Tour per riprendersi da una forma acuta della fibromialgia che l'aveva colpita all'inizio della sua tournée. Il nostro auspicio è che queste donne grintose come Shakira e Lady Gaga tornino presto sul palco e più forti di prima.

