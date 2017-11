MUSICA & LIBRI / A BookCity gli Interludi di Mario Mariotti per Marc Augé

Il trombettista MARIO MARIOTTI è uno degli artisti ospiti di BookCity 2017. La sera del 17 novembre al Teatro Dal Verme i suoi Interludi nella serata dedicata all'antropologo Marc Augé.

15 novembre 2017 Redazione

Il trombettista Mario Mariotti

Il trombettista Mario Mariotti sarà l'artista ospite di una serata-clou di BookCity 2017, la festa metropolitana del libro e della lettura che animerà 200 spazi a Milano fra il 16 e il 19 novembre. Gli "interludi" di Mariotti faranno da cornice - venerdì 17 novembre dalle ore 20.30 presso il Teatro Dal Verme - alla serata dedicata a Marc Augé, antropologo francese dei "non luoghi". Augé sarà intervistato da Daria Bignardi, “Sulla felicità. Nonostante tutto”, e riceverà il Sigillo della città dalle mani del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sarà presente il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Mariotti - varesino, 32 anni, diplomato al Conservatorio di Como e specializzatosi a Trento - è noto sia per l'attività trombettistica classica e jazz, sia per l'esperienza di recupero di strumenti antichi come il flicorno. E' attivo anche nella sperimentazone nel campo dell'improvvisazione musicale e in quello dei rapporti fra musica e scrittura e arti visive.

