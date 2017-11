Lil Peep / Morto il rapper newyorchese a 21 anni: era malato da tempo?

Lil Peep, morto il rapper newyorchese a 21 anni: era malato da tempo? I sospetti dei fan dopo il post sui social di Chase Ortega. Le cause del decesso però non sono ancora note

16 novembre 2017 Silvana Palazzo

Lil Peep, morto il rapper newyorchese a 21 anni

Il mondo del rap è in lutto: è morto Lil Peep, nome d'arte di Gustav Ahr. Il rapper newyorchese è deceduto all'età di 21 anni per cause ancora sconosciute. Stando a quanto riportato da Billboard, non è ancora chiara la ragione della morte di Lil Peep, che lo scorso settembre aveva pubblicato l'album “Come over when you’re sober (part one)”. La notizia della sua prematura scomparsa ha sorpreso e colpito molti dei suoi colleghi. Dj Marshmello, ad esempio, ha dato un ultimo saluto sui social al giovane e talentoso rapper: «Non ci posso credere. Giusto la scorsa settimana stavamo parlando di fare una canzone insieme e ora non ci sei più. Mi mancherai». Poi ha aggiunto: «Peep era una bellissima persona. Uscire con lui, parlare con lui di musica e tutte le idee per le canzoni e i tour che avremmo fatto insieme erano incredibili. Mancherai a tutti». Addolorato anche Post Malone: «Nel poco tempo in cui ti ho conosciuto sei stato un grande amico e una grande persona. La tua musica ha cambiato il mondo e nulla sarà più come prima. Ti amo amico, per sempre».

LIL PEEP MORTO: LA REAZIONE DI AMICI E COLLEGHI

Rapper emergente e star di YouTube, Lil Peep è morto ieri. Nessuno inizialmente era in grado di confermare la notizia riportata da molti siti di informazione americani, poi sono arrivati i messaggi di chi era molto vicino al 21enne. Chase Ortega, ad esempio, commentando la scomparsa del suo “protetto” ha lasciato intendere tra le righe che il ragazzo soffriva da diverso tempo di un non meglio specificato problema. «Era da un anno che aspettavo questa telefonata. Stronzo», ha scritto sui social. La carriera di Lil Peep era in ascesa: si era fatto conoscere nel 2015, prestigiosi giornali come Fader e Noisey and Pitchfork lo aveva definito “il futuro dell'emo”. Nelle sue canzoni, infatti, Lil Peep affrontava temi come la depressione, l'abuso di alcol e droghe, e la sua sessualità. Argomenti trattati con una musica a metà tra rap e punk. Una carriera promettente interrotta improvvisamente, una vita spezzatasi prematuramente.

I’ve been expecting this call for a year. Mother fuck — Chase (@RealChaseOrtega) 16 novembre 2017

Peep was the nicest person. hanging out with him, talking to him about music, the song ideas we were going to do together and touring was so amazing. Everyone will miss you man @Lilpeep — marshmello (@marshmellomusic) 16 novembre 2017

© Riproduzione Riservata.