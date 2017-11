TIZIANO FERRO/ Il mestiere della vita: il video in anteprima su Rai 1. Il nuovo singolo del cantante

Questa sera, giovedì 17 novembre, alle 20.30 su Rai 1 va in onda in anteprima il video de "Il mestiere della vita", il nuovo singolo di Tiziano Ferro estratto dall'omonimo album.

16 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Tiziano Ferro

Dopo gli ottimi ascolti realizzati con l’anteprima del video “Oh, vita” di Jovanotti (che lo scorso 9 novembre ha registrato 4 milioni e mezzo con share del 17,9%) , Rai 1 ci riprova con l’anteprima del video di “Il mestiere della vita”, il nuovo singolo di Tiziano Ferro. Il video ufficiale della canzone, girato da Gaetano Morbioli, verrà poi rilasciato domani, venerdì 17 novembre. Il brano è il quinto singolo estratto dall’omonimo disco di Tiziano Ferro, quattro volte Platino. Prima de “Il mestiere della vita” sono stati estratti “Potremmo ritornare”, “Il conforto” con Carmen Consoli, “Lento/Veloce” e “Valore assoluto”. Ancora prima di essere singolo, “Il mestiere della vita" ha conquistato le classifiche di vendita: è già stato certificato Disco d'Oro dalla FIMI. Il brano è contenuto anche nell'edizione speciale “Il mestiere della vita Urban vs Acoustic”, uscita lo scorso 10 novembre.

IL REGISTA GAETANO MORBIOLI

Non è la prima volta che Gaetano Morbioli dirige un videoclip per Tiziano Ferro. Tra i più famosi il video di Indietro, girato a Sirmione nel 2009, in cui appare anche la cantante Kelly Rowland con cui Ferro duetta nella versione inglese “Breathe Gentle”. Tra i video più amati realizzati da Morbioli per Tiziano Ferro quello per “La differenza tra me e te”. girato in soli due oggi: oggi conta olle 46 milioni di visualizzazione ed è uno die video musicali più visti di sempre. MOrbioli ha anche diretto il videodi “Potremmo ritornare”, girato in California tra Laguna Beach, Desert Beker e Desert Dunes. La scelta del bianco e nero, rispecchia il messaggio che Ferro ha racchiuso nel brano: “In un mondo abituato al volume alto e che non ha più tempo per ascoltare nessuno ho risposto così, a voce bassa. Con una canzone che parla di quelli che a un certo punto hanno bisogno di tirare le somme. Esamino esanime il paesaggio. Tutto prende forma, al principio di un nuovo capitolo. Chi va e chi potrebbe ritornare”, aveva spiegato il cantante di Latina.

