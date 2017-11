EROS RAMAZZOTTI/ Eros Duets: esce l'album con 15 duetti internazionali

Oggi, 17 novembre, Eros Ramazzotti pubblica l’album “Eros Duets”, che raccoglie 15 brani eseguiti con grandi artisti italiani e internazionali. Ecco la tracklist del disco.

17 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Eros Duets, la copertina

Oggi, venerdì 17 novembre 2017, esce in tutto il mondo “Eros duets”, l’album che raccoglie i più importanti duetti della carriera di Eros Ramazzotti. L’album sarà disponibile nei negozi tradizionali (in formato cd e vinile), in digital download e su tutte le piattaforme streaming. “Eros Duets” contiene 15 tra i brani più famosi di Eros Ramazzotti eseguiti con alcuni dei più importanti artisti internazionali e non: Tina Turner, Nicole Scherzinger, Giorgia, Anastacia, Ricky Martin, Cher, Andrea Bocelli, Carlos Santana, Patsy Kensit, Take 6, Ornella Vanoni, Antonella Bucci, Raf, Luciano Pavarotti e The Chieftains. Il disco è arricchito da un booklet di 36 pagine. A differenza di quella italiana, la versione internazionale contiene alcuni duetti in lingua spagnola. Infatti, Eros Ramazzotti è molto apprezzato all’estero e nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi album in spagnolo.

EROS DUETS, LA TRACKLIST

Ecco la tracklist della versione italiana di “Eros Duets”: il prima brano è “Cose della vita (Can’t stop thinking of you)” con Tina Turner, il cui videoclip è stato girato dal regista Spike Lee. Segue “Fino all’estasi” con Nicole Scherzinger (il video ha raggiunto quota 24 milioni di visualizzazioni su YouTube), il duetto con la ex leader delle Pussycat Dolls risale al 2013. E ancora: “Inevitabile” con Giorgia e “I belong to you (il ritmo della passione)” con Anastacia. Il duetto “Non siamo soli” con Ricky Martin, nel 2007, ha esordito direttamente al primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Con Eros il cantante portoricano ha cantato per la prima e unica volta in italiano. Seguono: “Più che puoi” con Cher, “Musica è” con Andrea Bocell e “Fuoco nel fuoco” con Carlos Santana. “La luce buona delle stelle” con Patsy Kensit è il primo “featuring” di Ramazzati: il disco “In certi momenti”, che contiene il duetto, uscì il 28 ottobre 1987, nel giorno del 24esimo compleanno di Eros. Chiudono il disco: “Un attimo di pace” con Take6; “Solo un volo” con Ornella Vanoni; “Amarti è l’immenso per me” con Antonella Bucci; “Anche tu” con Raf; “Se bastasse una canzone” con Luciano Pavarotti; “Un’emozione per sempre” con The Chieftains.

© Riproduzione Riservata.