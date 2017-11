FRANCESCA MICHIELIN/ Io non abito al mare: il nuovo singolo della cantante

Oggi, venerdì 17 novembre arriva in radio e sulle piattaforme digitali Io non abito al mare, il nuovo singolo di Francesca Michielin che anticipa il nuovo disco in uscita il 12 gennaio.

Io non abito al mare, la copertina

Oggi, venerdì 17 novembre, viene pubblicato “Io non abito al mare”, il nuovo singolo di Francesca Michielin che anticipa il terzo disco (ancora senza titolo) della cantante in uscita il prossimo 12 gennaio. Il brano, che segue il singolo “Vulcano” (certificato disco d’oro a ottobre), è stato scritto dalla giovane Francesca in collaborazione con Calcutta. “Questo è un brano che esalta la difficoltà di comunicare, la differenza che c’è tra sentire ed ascoltare e gli ostacoli in mezzo alle nostre parole”, si legge nel comunicato stampa di presentazione del brano. “Ho il mare nella testa perché per vent’anni il mio cuore è stato sopra una montagna. E dove c’è ora la montagna una volta c’era il mare e ho imparato ad ascoltare il silenzio che ha lasciato”, ha spiegato Francesca. Sulla copertina del singolo di vede Francesca abbracciare un ragazzo, ma le sue mani sono nascoste dai pixel: “Pur nell’incomprensione generale… c’è voglia di abbracciarsi, di non avere paura di mostrare quel lato del sentimento che è pura tenerezza. Quest’ultima viene “censurata” proprio sulla foto di copertina del singolo, dove l’abbraccio è nascosto dai pixel, derubandolo così di definizione e intensità”. Il 20 novembre arriva anche il video di “Io non abito al mare” firmato da Giacomo Triglia, all’ottava collaborazione con la Michielin: il video è stato girato al Cretto di Burri, in provincia di Trapani, l’opera di land art realizzata tra il 1984 e il 1989 dove sorgeva la città vecchia di Gibellina, distrutta dal terremoto del 1968.

FRANCESCA MICHIELIN TOUR 2018, LE DATE

Con il 2018 inizierà anche il nuovo tour di Francesca Michielin nei principali club di tutta Italia. Dopo l’anteprima al Campus Industry di Parma il 16 marzo, il tour partirà dal Fabrique di Milano il 17 marzo. Le tappe successive saranno: Torino (23 marzo), Brescia (24 marzo), Bologna (25 marzo), Trento (27 marzo), Roncade (28 marzo), Catania (31 marzo), Perugia (5 aprile), Maglie (7 aprile), Modugno (8 aprile), Roma (12 aprile), Napli (14 aprile) e Firenze (15 aprile). I biglietti per le date sono in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati.

