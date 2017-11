SERGIO SYLVESTRE/ Big Christmas: il vincitore di Amici 15 canta il Natale

Oggi, 17 novembre, esce "Big Christmas" il disco di Natale di Sergio Sylvestre, il vincitore della quindicesima edizione del talent Amici. Ecco la tracklist del disco.

17 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Sergio Sylvestre, Big Christmas

Oggi, venerdì 17 novembre, esce “Big Christmas”, il nuovo progetto di Sergio Sylvestre. Il vincitore di Amici nel 2016 reinterpreta con il suo inconfondibile stile le più belle canzoni di Natale. L’album, prodotto da Diego Calvetti, raccoglie classici natalizi come “Let It Snow”, “White Christmas”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Have Yourself a Merry Little Christmas” e un inedito medley di “Jingle Bells” e “Jingle Bell Rock”. Nell’album natalizio anche le versioni gospel di “I Will Follow Him” (resa popolare dal film “Sister Act”) e “Oh Happy Day”. “Volevo fare questo album natalizio perché mi piacciono i pezzi classici. non ho mai fatto una cosa del genere… volevo sfidarmi. ci sono dei pezzi bellissimi che in Italia non sono conosciutissimi come Little Drummer Boy che è un pezzo da brivido”, ha raccontato Segio Sylvestre a Ginger Generation. Ma ecco gli 11 brani presenti in “Big Christmas”: Let It Snow; The Christmas Song; Jingle Bells/Jingle Bell Rock; White Christmas; I Will Follow Him; Over the Rainbow; Santa Claus Is Coming to Town; Little Drummer Boy; Oh Happy Day; Hallelujah; Have Yourself a Merry Little Christmas.

BIG BOY, IL LIBRO

A inizio novembre Sergio Sylvestre ha pubblicato il suo primo libro “Big boy”, una vera e propria autobiografia in cui il vincitore di Amici 15 ripercorre la sua vita: l’adolescenza difficile a Inglewood, l’infortunio al ginocchio che ha chiuso la sua carriera sportiva, la scelta di trasferirsi in Italia. “L’ho scritta ovviamente in inglese, ma mi sono pure fatto aiutare. Perché c’erano delle cose che era importante raccontare in un determinato modo”, ha detto Sergio a La Stampa. Il libro lo ha aiutato ad affrontare la morte del padre, avvenuta all’improvviso lo scorso maggio. “Soffro a pensare che per seguire il mio sogno qui, ho perso un po’ di tempo con mio padre. Provo a non pensarci, ma non è facile: il dolore c’è ancora”, ha rivelato Sergio. In “Big Christmas” è presente anche “Over the rainbow”, non è una canzone natalizia ma una delle preferite del papà di Sergio.

© Riproduzione Riservata.