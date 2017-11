Malcolm Young/ È morto il co-fondatore degli AC/DC, il fratello Angus: "Profonda tristezza"

Malcolm Young è morto; il chitarrista e co-fondatore degli AC/DC si è spento oggi e a darne l'annuncio è il fratello Angus sulla pagina Facebook della band, da oggi la musica è più povera

Malcolm Young, in una foto d'epoca (Facebook)

Malcom Young è morto. Il mondo della musica piange la scomparsa di un altro nome di spicco in questo 2017: nelle ultime ore, attraverso un comunicato postato dal fratello Angus sulla pagina della band australiana, si è appreso che è scomparso oggi Malcolm Young: il chitarrista nonché fondatore degli AC/DC aveva 64 anni e da tempo era affetto da una forma di demenza che l’aveva progressivamente allontanato non solo dalle scene ma anche dalle apparizioni pubbliche. “Oggi con profonda tristezza dobbiamo informarvi della scomparsa di Malcolm Young” si legge nel messaggio che il fratello ha pubblicato sulla fanpage ufficiale del soclal network: “Grazie alla sua grande dedizione e impegno è stato la forza trainante della band” prosegue il post che ricorda come il chitarrista di origine scozzese è stato non solo un compositore e un visionario, ma anche un perfezionista grazie alla sua lealtà ineguagliabile verso i suo fan. “Come suo fratello è difficile comunicare a parole tutto ciò che ha significato per me nella vita” prosegue Angus, ricordando anche che il legame che avevamo era speciale e lascia dietro di sé un’eredità che vivrà per sempre. “Ottimo lavoro, Malcolm” è la chiusa del breve ma toccante messaggio che in poco tempo ha ricevuto centinaia di migliaia di likes e messaggi di cordoglio, tra cui quello di varie band tra cui i Sepultura.

LA DEMENZA E L'ADDIO ALLE SCENE NEL 2014

La morte di Malcolm Young arriva infatti a circa tre anni dall’annuncio del suo definitivo ritiro dal mondo della musica dopo che gli era stata diagnosticata una forma di demenza a soli 61 anni: in quell’occasione era stata la stessa famiglia del chitarrista a darne l’annuncio, confermando che il fratello di Angus non sarebbe più tornato a suonare a causa della malattia degenerativa che lo stava lentamente consumando. La notizia era stata un vero e proprio shock per i milioni di fan degli AC/DC in tutto il mondo, dal momento che Malcolm era universalmente riconosciuto come la mente dietro i successi dalla band hard rock australiana. E oggi, come allora, sono sua moglie O’Linda e i suoi due figli, Ross e Cara, a fare eco al post di Angus e a chiedere silenzio e riservatezza in questo momento di dolore: infatti, non va dimenticata che la scomparsa del 64enne musicista arriva a meno di un mese di distanza da un altro lutto che ha colpito la grande famiglia degli AC/DC dato che il 27 ottobre scorso era morto anche George Young, fratello maggiore di Malcolm nonché bassista ma soprattutto storico produttore del gruppo.

LA VITA E LA CARRIERA CON GLI AC/DC

Nato nel 1953 a Glasgow (Scozia) come pure suo fratello minore Angus, Malcolm Young era il penultimo di una nidiata di ben sei fratelli: all’età di 10 anni, assieme al resto della sua famiglia, si trasferì in Australia dove iniziò a suonare la chitarra e a fondare, nel 1973 la band che li avrebbe proiettati direttamente nell’Olimpo del rock: degli AC/DC Malcolm fu la mente oltre che il co-fondatore assieme ad Angus anche se, nel corso degli anni, ebbe modo anche di collaborare con altri gruppi meno celebri quali i Velvet Underground (solo omonimi del complesso capeggiato da Lou Reed) e i Belzebub Blues. Oltre a firmare praticamente tutti gli album della band, il chitarrista è entrato nella storia della musica per via della sua raffinata tecnica e per l’aver dato vita ad alcuni “riff” indimenticabili con gli immancabili effetti di distorsione che hanno influenzato e ispirato due generazioni di chitarristi dopo di lui.

