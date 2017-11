JUSTIN BIEBER/ Selena Gomez ha rotto con The Weeknd: il ritorno di fiamma sarà il prossimo passo?

Justin Bieber, news: la sua relazione con Selena Gomez si fa sempre più vicina. La cantante ha infatti chiuso la sua storia d'amore con il rapper americano The Weeknd.

02 novembre 2017

Un nuovo tassello si aggiunge a quello che potrebbe rappresentare il più clamoroso ritorno di fiamma degli ultimi tempi nel mondo dello spettacolo. Justin Bieber e Selena Gomez hanno ripreso a frequentarsi a distamza di qualche anno dalla fine della turbolenta relazione. La rottura era avvenuta soprattutto a causa del comportamento irresponsabile del canadese, che aveva fatto soffrire la stella della Disney al punto da costringerla ad andare in terapia. Proprio per questo motivo, la famiglia di lei non ha affatto gradito le voci di un possibile riavvicinamento, anche se per il momento è ancora presto per tirare le somme. È vero che le due pop star sono state viste insieme in varie circostanze a partire dall'incontro avvenuto a casa di lui e successivamente anche alla colazione in un locale di Los Angeles. Ma è altrettanto vero che manca la prova regina: mai prima di ora, infatti, i due ex fidanzati sono stati sorpresi in atteggiamenti romantici e compromettenti, lasciando intendere che tra loro potrebbe esistere per il momento solo una bella amicizia.

Justin Bieber: Selena Gomez ha rotto con il rapper The Weeknd

Ma torniamo all'indizio che potrebbe far pensare ad un clamoroso ritorno di fiamma tra Selena Gomez e Justin Bieber. Fino a qualche giorno fa, tra la coppia esisteva un ostacolo non da sottovalutare: l'attrice era infatti ufficialmente fidanzata con il rapper The Weeknd, che frequentava dall'inizio del 2017. Ed è proprio qui che arriva la svolta: tale frequentazione è oramai solo un lontano ricordo, dato che Selena e il cantante americano (attualmente impegnato nella sua nuova tournee mondiale) non stanno più insieme. Non solo: le recenti immagini della Gomez non la mostrano affranta per questa decisione. L'attrice appare infatti serena e sorridente come non accadeva da tempo. Il merito è dunque dell'amore ritrovato per Justin Bieber? I fan sono in gran fermento, convinti che potrebbe essere questo il momento giusto per riprovare...

