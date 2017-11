FRANCESCA MICHIELIN/ Io non abito al mare, il video girato al Cretto di Burri

È appena uscito il video ufficiale di “Io non abito al mare”, il nuovo singolo di Francesca Michielin. Il video, con la regia di Giacomo Triglia, è stato girato al Cretto di Burri.

20 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Io non abito al mare, la copertina del singolo di Francesca Michielin

È appena uscito il video ufficiale di “Io non abito al mare”, il nuovo singolo di Francesca Michielin in rotazione radiofonica da venerdì scorso. “Vi assicuro che è il video più bello che io abbia mai fatto! Buona immersione”, ha scritto su Twitter la giovane cantante di Bassano del Grappa “regalando” il nuovo video ai suoi fan. La regia è di Giacomo Triglia, all'ottava collaborazione con Francesca dopo l’ultimo videoclip “Vulcano”. Le riprese di “Io Non Abito al Mare” si sono svolte in Sicilia al Cretto di Burri, in provincia di Trapani. Si tratta di una delle opere d'arte ambientali più grandi d'Europa realizzata da Alberto Burri tra il 1984 e il 1989 nel luogo in cui sorgeva la vecchia città di Gibellina, distrutta dal terremoto del 1968. “Quando andai a visitare il posto… Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da piangere e subito mi venne l’idea: ecco, io qui sento che potrei fare qualcosa. Io farei così: compattiamo le macerie che tanto sono un problema per tutti, le armiamo per bene, e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco, così che resti perenne ricordo di quest’avvenimento”, ha spiegato Burri nel 1995, come riporta il libro “Parola di Burri”. Nel video “Io Non Abito al Mare” al fianco di Francesca Michielin c’è l'attore italo-iraniano Maziar Firouzi.

LA COLLABORAZIONE CON CALCUTTA

Intanto il singolo “Io Non Abito al Mare”, uscito venerdì 17 novembre, continua la sua scalata su iTunes. “Sono passati solo due giorni dall’uscita di #IononAbitoalMare e sento ancora tutta l’adrenalina addosso. Anzi, direi che sento tutto il mare addosso! Grazie a tutti voi che state rendendo questa canzone anche vostra. Qual è il mare che riuscite a immaginare?”, ha scritto Francesca Michielin su Twitter. Il brano porta la firma della stessa Francesca, come sempre autrice dei suoi testi, per la prima volta in collaborazione con Calcutta (nome d'arte di Edoardo D'Erme). I due avevano già duettato su “Del verde” e “Nessun grado di separazione”, in occasione della tappa romana dello scorso tour della cantante. “Io Non Abito al Mare” anticipa il nuovo album - ancora senza titolo - della vincitrice di X Factor 5 si atteso per prossimo 12 gennaio.

Io non abito al mare (Official Video) by Francesca Michielin on VEVO.

