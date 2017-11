Jamiroquai in concerto a Milano / Jason Kay e la sua band stasera al Forum di Assago (oggi, 20 novembre)

Jamiroquai in concerto a Milano, stasera 20 novembre 2017, la band di Jason Kay suona al Forum di Assago per un sold out a distanza di nove anni dalle date live, tutte le info.

20 novembre 2017 Valentina Gambino

Jason Kay, Jamiroquai in concerto a Milano

Jamiroquai torna in Italia e suona al Forum di Assago di Milano facendo un sold out di tutto rispetto. L'ottavo disco in studio della celebre band è già uno straordinario successo. "Automaton" è frutto di un grande lavoro di un gruppo che suona insieme da oltre 25 anni e che sa di possedere un vero animale da palcoscenico nel ruolo di frontman: Jay Kay. Un tour che sta già allontanando i fantasmi del passato dopo un precedente tour (“Rock dust like a star”) che aveva "costretto" la band a prendersi una doverosa pausa di riflessione per tornare sul palcoscenico nel miglior modo possibile. Durante questo periodo, il cantante ha deciso di sposare la sua compagna Maria e di diventare padre di Carla (due anni e mezzo) e di Tallulah (un anno). 47 anni all'attivo, una energia come se ne avesse venti di meno e un problema alla schiena che lo scorso giugno l'ha costretto a finire dentro la sala operatoria. Dopo appena 30 giorni dall'intervento però, il famoso cantante è ritornato sul palco più in forma che mai.

Jason Kay, Jamiroquai: la band suona stasera a Milano

Jason Kay ha già fatto impazzire gli estimatori a Firenze, lo scorso luglio. La band nel frattempo viene fuori da una delusione risorgendo come un’araba fenice. “Eravamo stanchi, non al massimo del potenziale, ma volevamo fare un disco nuovo - spiega Kay raggiunto dalla sezione Milano de Il Giorno - alla fine abbiamo iniziato a lavorare al nuovo album nel 2013, ma solo l’anno scorso siamo riusciti a concentrarci come si deve”. Jason racconta anche la storia di Jamiroquai, diventato tale indossando il famoso cappello. “Il vecchio copricapo l’ho lasciato sulla copertina dell’antologia, sprofondato nella sabbia a simboleggiare che una fase della carriera s’era definitivamente chiusa. Il nuovo è un elmetto futuribile disegnato il tedesco Moritz Waldemeyer con delle alette meccaniche che gli permettono di illuminarsi e di muoversi quando aziono un telecomando. Assolutamente spettacolare”. E poi, spiega anche il cambiamento delle sonorità e il nuovo CD: “L’ossessione per tablet e telefonini può diventare un problema serio e trasformarci tutti in degli schiavi - termina - e un titolo come ‘Automaton’ vuol mettere in guardia dai rischi del controllo tecnologico". In occasione della Milano Music Week, la band torna a Milano stasera, al Forum di Assago a partire dalle 21.

