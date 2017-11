NEGRITA/ Video: "Adios Paranoia", il primo singolo e le date del tour

Online da oggi il nuoov singolo dei Negrita Adiuos Paranoia girato in Messico, ecco come la band toscana lo racconta. E anche le prime date del prossimo tour

20 novembre 2017 Paolo Vites

Negrita, Foto di Dara Munnis

Partiti come band di forte influenza anglo-americana, tra gli Stones e gruppi analoghi, i Negrita sono una delle più solide realtà del rock italiano, con una carriera ultradecennale che li vede sempre presenti e con continui cambiamenti stilistici che dimostrano una forza lavoro sempre attiva e curiosa di nuovi stimoli.

In attesa dell'ormai prossimo nuovo disco il gruppo aretino manda online oggi il video del primo singolo, "Adios Paranoia". La via musicale scelta per questa occasione è di chiara ispirazione rap, un brano dalle rime incalzanti, forse troppo simile alla produzione del genere ormai di moda tra i musicisti italiani. Anche la scelta della ritmica elettronica dà ritmo ballabile al brano dove le vecchie chitarre graffianti sono ormai del tutto dimenticate. Così il leader dei Negrita Pau spiega il nuovo video: Quando entri in una band, sottoscrivi delle regole non dette che saranno l’ABC del tuo futuro. Le regole variano da band a band. Nei Negrita vige da sempre la regola dei 3\3. Un terzo attitudine, un altro contenuti e l’ultimo, se non il primo, è il sound. Cos’è una band senza un suo sound? Poco o niente. Noi giochiamo da sempre col nostro sound. Lo stropicciamo, lo arricchiamo e lo rinnoviamo".

Per quanto riguarda l'ambientazione del video invece dice che "L’abbiamo composta in California, a due passi dal Messico. Parla di quei giorni e del carico di problemi e paranoie che ci siamo portati dietro lasciando l’Italia. Ma è nel sound che si concentra maggiormente il cambiamento. Via la paranoia, ma soprattutto via i vecchi concetti di composizione e arrangiamento. Nel videoclip ci siamo divertiti a girare fra cielo e sabbia, mete e miraggi, fuga ed esplorazione. Torniamo rinnovati, contemporanei e con la voglia di spaccare il domani. È la nostra ricetta per non invecchiare mai".

In attesa del disco completo, i Negrita annunciano le prime date del prossimo tour: il 10 aprile a Bologna, Unipol Arena; il 12 aprile a Roma, Palalottomatica e il 14 aprile a Milano, Mediolanum Forum.



CLICCA SU QUESTO LINK PER VEDERE IL VIDEO

