CESARE CREMONINI/ VIDEO, oggi disponibile su Vimeo il video di "Poetica"

Cesare Cremonini, oggi disponibile su Vimeo il video di "Poetica", il primo singolo dell'album "Possibili Scenari" che a sua volta uscirà ufficialmente il prossimo 24 novembre

21 novembre 2017 Stefano Belli

Cesare Cremonini

Martedì 21 novembre 2017 alle ore 9.00 esce ufficialmente il video del nuovo singolo di Cesare Cremonini, “Poetica”, disponibile sulla piattaforma Vevo visibile in rete e anche su YouTube. Una canzone che rappresenta il primo pezzo estratto dal nuovo album dell’artista bolognese, “Possibili Scenari”, e che vuole essere un salto di qualità importante per Cremonini, che alza di nuovo il tiro delle sue ambizioni musicali con una ballata che chiude accompagnata da archi e da un’orchestra. Un crescendo che trova il suo apice in un arrangiamento molto complesso e articolato, che non rinuncia comunque ad affondare le radici sul rock psichedelico anni Settanta, da sempre una grande passione per Cremonini. Il video anticipa l’uscita di “Possibili Scenari” che sarà disponibile in tutti i negozi e per il download digitale dal 24 novembre. In estate, Cesare Cremonini sarà in tour negli stadi per quattro date: il 15 giugno a Lignano Sabbiadoro (Stadio Teghil), 20 giugno a Milano (Stadio San Siro), il 23 giugno a Roma (Stadio Olimpico) e in chiusura a Bologna il 26 giugno allo Stadio Dall’Ara.

CESARE CREMONINI, LA GENESI DEL BRANO (VIDEO)

Sui social Cesare Cremonini ha spiegato così l’uscita del singolo “Poetica”, raccontandone la genesi: “"Sono al settimo cielo perché esce “Poetica,” il primo singolo di un album così libero da farmi sentire il più fortunato e gioioso. Poetica non è un pezzo ma una canzone. È stata scritta, suonata e cantata senza paura. Scelta come primo singolo perché, rispetto alle altre canzoni che compongono l’album, è priva di difese. La sua armatura sono la sua struttura, la sua melodia, la sua armonia, le sue parole umane e dirette. Non cerca facili scorciatoie e non si nasconde dietro alle mode del momento per piacere. La quiete nella canzone accompagna la tristezza. L’inquietudine del silenzio accompagna la paura". E ora per i fans, dopo l’ascolto della canzone, è terminata l’attesa anche per il video, antipasto prima del fine settimana quando potranno ascoltare per intero “Possibili Scenari”.

