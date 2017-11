GIGI D’ALESSIO/ Concerto a Milano: il Teatro Arcimboldi accoglie il cantante napoletano. Info e scaletta

Questa sera, martedì 21 novembre, Gigi D’Alessio sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano nell’ambito della nuova tournée dopo la partecipazione a Sanremo e l’album 24.02.1967.

21 novembre 2017 - agg. 21 novembre 2017, 13.33 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, martedì martedì 21 novembre, Gigi D’Alessio salirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano, nuova tappa del suo tour. Il cantante napoletano che a febbraio ha compiuto 50 anni, dopo la partecipazione al 67° Festival di Sanremo ha pubblicato l’album 24.02.1967, data di nascita di D’Alessio. Nel 2017 Gigi ha anche festeggiato 25 anni di carriera che ripercorrerà questa sera sul palco del teatro milanese con le hit e le canzoni più amata dai suoi fedelissimi fan: “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio”, fino alle più recenti “La prima stella”, “T’innamori e poi” e “Benvenuto amore”Sul palco Gigi D’Alessio sarà affiancato dalla sua band storica: Alfredo Golino (batteria), Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia (tastiere), Roberto D’Aquino (basso), Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno (chitarre). Il cantautore napoletano ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 3 dischi di diamante e più di 100 dischi di platino.

IL CONCERTO

Il concerto inizierà alle 21.00 e durerà due ore, durante le quali Gigi D’Alessio canterà 40 canzoni del suo repertorio. “In questo concerto che sto portando in giro per tutta Italia e con il quale uscirò anche dai confini nazionali il prossimo anno girando il mondo (Canada, Stati Uniti, Cina, Giappone) ho voluto includere tutta la mia carriera. Dal ’92 ad oggi. È stata dura riuscire a inserire tutte le canzoni che desideravo ma sono una persona che sul palco parla poco e canta molto. Nei miei dischi parlo d’amore perché l’amore fa muovere il mondo”, ha detto il cantautore intervista dalla Gazzetta di Mantova. I prossimo concerti in calendario sono il 24 novembre a Bergamo al Teatro Creberg, il 25 novembre a Sanremo al Teatro Ariston e il 28 novembre a Bari al Teatro Team. Il tour si chiude con una triplice tappa - 26, 27 e 28 dicembre - a Napoli al Palapartenope.

