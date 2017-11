Justin Bieber/ Selena Gomez cambia look e lui approva con un like

Justin Bieber e Selena Gomez sono la coppia del momento e non si nascondono più. Lui non resiste e mette un like ad una foto della cantante con un nuovo look biondo.

22 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez fanno coppia fissa da settimane e la tipologia del loro rapporto qualche giorno fa è stata confermata anche da una foto che non lascia spazio ai dubbi: i due cantanti si sono scambiati un bacio al termine della partita di hockey che ha visto impegnato lo stesso canadese. Ma nonostante l'evidenza dei fatti, i due divi di Hollywood non hanno mai negato di voler vivere senza clamori questo rapporto: sono ancora troppo forti le delusioni del passato e Justin dovrà dimostrare di essere cambiato sia agli occhi della sua fidanzata che per la famiglia di lei. La madre della stella della Disney e i parenti più stretti difficilmente potranno dimenticare le sofferenze provocate alla ragazza che era stata persino costretta ad andare in terapia per riuscire a dimenticare scandali, tradimenti e prese in giro.

Justin Bieber: un like non passa inosservato

Gli Jelena sono tornati anche se, per il momento, hanno deciso di non dare nessuna conferma diretta del loro rapporto sui social network. Nonostante la questione sia top secret, Justin Bieber non è riuscito a trattenersi dopo avere visto la foto della sua fidanzata con il nuovo look. In occasione della sua esibizione pubblica dopo il trapianto di rene al quale si era sottoposta in estate, Selena ha sfoggiato un taglio biondo, ben diverso da quello castano con il quale era apparsa nelle ultime foto insieme al suo ritrovato amore. E nel vedere questo nuoo look, Bieber non è riuscito a trattenersi, mettendo un like che subito è stato notato dai fan. A distanza di pochi minuti, tale gesto è stato cancellato, troppo tardi però... Tale foto con tanto di like è stata screenshottata e per la prima volta ci sono le evidenti prove, anche via social, della ripresa dei contatti tra la coppia: quanto ancora dovranno aspettare i fan prima che arrivi anche la conferma ufficiale di questo rapporto?

© Riproduzione Riservata.