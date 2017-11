SELENA GOMEZ / In arrivo la proposta di matrimonio di Justin Bieber?

Justin Bieber è pronto a fare la fatidica proposta di matrimonio a Selena Gomez? Dopo il ritorno di fiamma, la coppia ha preso molto seriamente il loro rapporto.

22 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Selena Gomez

Selena Gomez e Justin Bieber sono di nuovo una coppia: la notizia è il vero tormentone dell'autunno 2017 anche se questa volta non ci sono dubbi riguardo i veri sentimenti dei due giovani cantanti. Dopo avere commesso in passato un errore dopo l'altro, facendo soffrire la stella della Disney con tradimenti, scandali e molto altro, il canadese è cambiato e vuole creare le basi per il suo futuro. Qualche tempo fa era stato proprio lui a confessare in un'intervista di volersi sposare e di voler creare una famiglia felice con la donna amata e, a quanto pare, questa persona ora ha un nome e un cognome. Selena Gomez ha deciso di offrire una seconda possibilità a Justin, motivo per cui lui ha preso seriamente questo rapporto, desiderando apparire ai suoi occhi il fidanzato perfetto. A parlare di questo rapporto, che ha trovato anche la conferma con la classica prova del bacio (avvenuta durante una partita di hockey di Justin) è stata una fonte vicina alla coppia intervistata da US Weekly.

Selena Gomez e Justin Bieber prossimi alle nozze?

Secondo le informazioni riportate da US Weekly, Justin Bieber non intende giocarsi la nuova possibilità che gli è stata concessa da Selena Gomez e per questo pensa a creare un futuro insieme a lei. Non vuole farle pressioni, né tanto meno avere fretta, ma il cantante starebbe già pensando al matrimonio con la sua attuale fidanzata. La fonte del tabloid americano mette comunque le cose in chiaro riguardo le tempistiche di questo progetto: non si tratterebbe di nozze lampo, organizzate sulla scia dell'entusiasmo del momento quando piuttosto di una decisione ponderata, senza alcun colpo di testa. In altre parole, gli Jelena non diventeranno marito e moglie nel giro di pochi mesi ma intendono esprimere il proprio impegno per una relazione che questa volta sembra destinata a durare. I fan approvano, non c'è che dire, e sembra che persino la famiglia di Selena (che in un primo momento si era espressa duramente contro questo ritorno di fiamma) sembrerebbe avere fatto un passo indietro, fidandosi delle sensazioni della ragazza.

© Riproduzione Riservata.