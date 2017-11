Fausto Leali/ Derubato in casa: lo sfogo su Facebook e i commenti, tra solidarietà e razzismo

Fausto Leali derubato nella sua abitazione: ladri portano via oggetti di valore ed i suoi dischi d'oro. Il cantante su sfoga duramente su Facebook, ecco le sue parole.

23 novembre 2017 - agg. 23 novembre 2017, 16.49 Emanuela Longo

Fausto Leali (Facebook)

Fausto Leali è stato raggiunto da un'ondata di commenti di solidarietà dopo aver diffuso sui social la foto della rapina subita nella sua abitazione. In pochi attimi, però, si sono accodate al racconto del cantante le testimonianze di coloro che sarebbero state vittima del medesimo fattaccio. Ad essere sotto accusa è soprattutto lo Stato, il quale, a detta di molti commentatori, non garantirebbe la giusta sicurezza ai suoi cittadini. "Il problema non è lo slavo, marocchino, nigeriano, rumeno: il vero problema è lo Stato che ci sta mettendo sta gente in giro per l’Italia", scrive qualcuno, sfiorando con le sue parole il razzismo. Ed ancora, "purtroppo dobbiamo ringraziare le istituzioni di m… che li fanno entrare e li proteggono pure!". In molti altri hanno domandato a Leali come mai abbia voluto sottolineare la nazionalità dei delinquenti che gli avrebbero portato via molti oggetti di valore, tra cui i suoi dischi d'oro. Il discorso, dunque, si è ampliato prendendo in causa temi molto più delicati ma oggi molto attuali. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

FURTO IN CASA: LO SFOGO DEL CANTANTE SUI SOCIAL

Brutta esperienza per il cantante Fausto Leali, vittima di un furto all'interno della sua abitazione a Lesmo, in Brianza. Mentre il tema della sicurezza in Italia continua a restare centrale, ai tanti casi di rapine si aggiunge ora anche quella con protagonista un nome celebre della musica italiana, il quale ha affidato ai suoi profili social il suo sfogo. Su Twitter e Facebook, Leali ha postato le foto della sua casa messa letteralmente a soqquadro dai ladri e ha aggiunto un messaggio carico di rabbia e tristezza per l'accaduto: "Torni a casa e ti accorgi di questo ...4 uomini slavi che ti distruggono una casa, la tua dimora dove dovresti sentirti protetto e ti sottraggono tutto quello che hai costruito negli anni". Fausto ha anche sottolineato come tra gli oggetti che gli sono stati rubati ci sarebbero anche i suoi premi ed i dischi d'oro vinti nel corso della sua lunga carriera. "Ti portano via tutto", ha proseguito a grandi lettere, per poi chiosare con una frase ricca di rammarico: "Che tristezza!". In quasi 4 mila utenti hanno lasciato una loro reazione al post che in queste ore sta facendo il giro del web, e sono oltre mille i messaggi e centinaia le condivisioni. Il cantante ha replicato a chi ribadiva come avvenimenti simili siano all'ordine del giorno tra le "persone comuni". "Ma qui non c'entra essere famosi o no, qui siamo tutti in pericolo", ha tuonato Leali, dando spazio al racconto di esperienze simili anche ad altri suoi estimatori.

LA RICOSTRUZIONE

Dopo il furto subito, Fausto Leali avrebbe sporto denuncia presso i Carabinieri di Monza. Lo riporta l'agenzia di stampa Ansa insieme alla prima ricostruzione dell'accaduto, secondo la quale i ladri di sarebbero introdotti in casa di Fausto Leali approfittando della sua assenza e qui avrebbero rubato tre dischi d'oro ma anche orologi, gioielli, cimeli di famiglia e diverse migliaia di euro. Dopo aver fatto ritorno a casa, Leali si sarebbe subito accorto di essere stato vittima di un furto anche alla luce di come i ladri avrebbero ridotto l'abitazione, quindi si sarebbe rivolto prontamente ai Carabinieri. Di recente un altro personaggio noto, Francesco Facchinetti, sempre su Facebook si era sfogato duramente contro i ladri che si erano introdotti nella villa del padre ed in merito aveva usato parole fortissime: "Sto andando a comprarmi un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo! Se lo stato non mi difende lo farò da solo". Anche in quel caso, dunque, era stato posto l'accento sull'assenza di sicurezza nel nostro Paese.

