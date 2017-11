Francesco Gabbani / Presenta il singolo La mia versione dei ricordi: "Mostra un aspetto di me emozionale"

Francesco Gabbani presenta il suo nuovo singolo 'La mia versione dei ricordi', il quarto tratto dal suo album 'Magellano'. La canzone presenta un aspetto emozionale del tutto inedito.

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Gabbani

Continua l'anno d'oro di Francesco Gabbani reduce da una serie di traguardi impensabili sia grazie alla sua hit 'Occidentali's Karma' che per il suo album 'Magellano', già Disco di Platino. Sulla scia di questo grande successo, il vincitore di Sanremo ha proposto il repack 'Magellano Special Edition' e il suo nuovo singolo intitolato 'La mia versione dei rircordi' che da oggi verrà trasmesso in radio. Tale canzone presenta una versione del cantante del tutto inedita e ben diversa da quell'immagine ironica e provocatoria mostrata in precedenza. È lui stesso a parlarne a Radio Italia, dopo la presentazione in anteprima di questo nuovo progetto: "È un brano a cui tengo particolarmente perché mostra un aspetto di me intimista ed emozionale. Finora i fan hanno visto solo la componente ironica e provocatoria. 'La Mia Versione Dei Ricordi' racconta la fine di un amore in cui tutti e due tendono a sostenere una propria versione dei fatti, che non risponde alla verità assoluta".

Francesco Gabbani presenta 'La mia versione dei ricordi'

'La mia versione dei ricordi' è il quarto singolo di Francesco Gabbani tratto dal suo album 'Magellano'. Oltre alla radio, oggi 24 novembre uscirà anche il video della canzone, girato nella splendida cornice delle Dolomiti. A raccontare qualche dettaglio in più su di esso, ci ha pensato lo stesso Gabbani a Radio Italia: "Il contesto montano delle Dolomiti è dettato dall'idea della clip. Non posso dirvi di più. L'Alta Badia è un posto bellissimo, vorrei andarci a rilassarmi e invece sono stato a lavorare". L'obiettivo di queste immagini è presto spiegato ovvero accompagnare le persone anche nella stagione fredda, non solo facendole divertire come accaduto in passato ma soprattutto facendole emozionare. Francesco Gabbani spera di riuscire a mostrare l'altra faccia di sé, dopodiché si dedicherà nuovamente alla scrittura. Dopo un periodo frenetico, come quello che ha caratterizzato il 2017, il vincitore di Sanremo intende dedicare il suo tempo alla creazione di nuovi brani inediti. Proprio per questo ha escluso a priori la sua partecipazione al Festival che lo ha reso famoso.

