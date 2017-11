J-AX E FEDEZ/ Comunisti col Rolex, Multiplatinum Edition: nel disco la canzone inedita per Chiara Ferragni

Oggi, venerdì 24 novembre, esce “Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition” di J-Ax e Fedez. Il repack contiene cinque inediti, tra cui "Favorisca i sentimenti".

24 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fedez e J-Ax

Oggi, venerdì 24 novembre, esce - in digitale e in tutti i negozi di dischi - “Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition” di J-Ax e Fedez. È il repack del progetto discografico della coppia di rapper, “Comunisti col Rolex”, che - tra album e singoli - ha collezionato ben 21 dischi di platino più un disco d’oro per il singolo omonimo. L’album, anticipato dal singolo “Sconosciuti da una vita”, contiene cinque inediti più la hit dell’estate “Senza Pagare vs T-Pain”. “Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition” sarà disponibile in due versioni: Standard (Cd Comunisti col Rolex con 5 inediti e “Senza Pagare vs T-Pain” + Cd live (estratto) + Dvd live) e Deluxe (Cd Comunisti col Rolex con 5 inediti e “Senza Pagare vs T-Pain” + 2 Cd live (integrale) + Dvd live + Libro fotografico). Il DVD mostra le immagini di una delle date sold out al Mediolanum Forum di Milano con super ospiti: Il Cile, Levante, Loredana Berte', Nek, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre, Stash. Per festeggiare due anni di sodalizio artistico, il prossimo 1 giugno 2018, si celebrerà “La Finale”, il live di J-Ax & Fedez, per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano.

GLI INEDITI

Come anticipato, "Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition" contiene cinque inediti: “Sconosciuti da una vita”, “Favorisca i sentimenti”, “Devi morire”, “Perdere la testa” e “Il kaos è chiuso”. “Favorisca i sentimenti” (scritta da Fedez, Merli e Clemente) è la canzone che Fedez ha dedicato a Chiara Ferragni durante il concerto-evento dello scorso 6 maggio 2017 all'Arena di Verona per chiederle di sposarlo. "Non servono anelli / che ci tengono assieme / perché di anelli son fatte le catene / seppur così presto / non ne faccio altrimenti cuore in arresto / favorisca i sentimenti”, dice il testo della dichiarazione d’amore alla fashion blogger. La copertina del singolo è una foto scattata sul palco dell’Arena: Fedez inginocchiato, mentre Chiara Ferragni si china per baciarlo. Da qualche mesi i due aspettano un bambino e quindi il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi.

© Riproduzione Riservata.