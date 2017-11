JUSTIN BIEBER/ I racconti del manager Scooter Braun: "Ero convinto che sarebbe morto"

Justin Bieber, news: il suo manager Scooter Braun torna a parlare dei rischi corsi dal cantante alcuni anni fa e del suo grande e inaspettato cambiamento.

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber è cambiato negli ultimi mesi, tanto da essere riuscito a convincere Selena Gomez a dargli una seconda possibilità dopo le tante sofferenze da lei patite in passato. E mentre la relazione tra gli Jelena sembra proseguire per il meglio, tanto che già si parla di una possibile proposta di matrimonio in arrivo, il manager del cantante canadese ha raccontato nuovi dettagli sui difficili momenti passati dal suo assistito. Lui stesso ha chiarito di avere temuto il peggio, senza però precisare le vere ragioni della sua preoccupazione: "Quando Justin ha compiuto 18 anni abbiamo passato un periodo molto difficile. Credo che questa sia una storia che debba raccontare lui e, al momento giusto, lo farà. Penso, ed è una cosa molto buffa, che la sua prospettiva e la nostra siano molto differenti, perché non ricorda molte delle cose che sono accadute (...) Ero convinto che l’avrei perso e che sarebbe morto. E questa è stata la cosa spaventosa, perché era un adulto. Non potevo forzarlo a starmi vicino. C’erano momenti in cui non sapevo se sarebbe stato lì la mattina. Ero pietrificato".

Justin Bieber: le nuove dichiarazioni del suo manager

Secondo quanto riportato da Scooter Braun, Justin Bieber improvvisamente si sarebbe reso conto di avere perso il controllo delle sue azioni (forse per l'uso di alcool e droghe) e avrebbe deciso cambiare rotta prima che fosse troppo tardi: "Per un anno e mezzo ho provato di tutto e ho fallito, perché si trovava in un posto davvero oscuro. Finché un giorno non mi ha chiamato dicendo 'è accaduto, adesso ne ho abbastanza, devo cambiare". E da allora nulla è stato come prima: gli scandali sono solo un lontano ricordo e la pop star appare serena come mai accaduto in passato. Selena Gomez se n'è subito resa conto offrendogli quella seconda possibilità che sia Justin che i suoi fan attendevano da tempo. La speranza è che non ricada di nuovo nel baratro, i presupposti sono buoni?

