Enrico Boccadoro/ Video, morto il cantautore e autore di musiche in tv e a teatro: in gara a Sanremo nel 2005

Enrico Boccadoro video, morto il cantautore e autore di musiche in tv e a teatro: partecipò a Sanremo nel 2005. Le ultime notizie sull'artista deceduto ieri all'età di 42 anni

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

Enrico Boccadoro

Enrico Boccadoro è morto: lo ha riferito all'Ansa il fratello Giorgio, attraverso un'amica di famiglia. Il cantautore, deceduto ieri all'età di 42 anni, aveva partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani del 2005 con il brano “Dov'è la terra capitano”, che gli valse il premio Afi come migliore canzone d'autore. Il videoclip della canzone è stato diretto da Silvio Muccino. Seguì un album con 12 canzoni che spaziano tra temi sociali e storie d'amore. Boccadoro, che era nato a Roma l'11 dicembre 1974, avrebbe presto compito 43 anni. Sin da giovane ha scritto canzoni, infatti ha debuttato appena sedicenne al Festival di Castrocaro nell'edizione del 1991 a cui parteciparono anche Nek, 883 e debuttava Laura Pausini. Nel 1994 pubblicò il suo primo album, “Stanno amandosi”. Seguirono molte esperienze Live, dal 1995 al 1997, con esibizioni durante i concerti di artisti come Laura Pausini, Massimo Cataldo e Ivan Graziani. Autore tra l'altro dell'inno “Lazio ti amo”, Enrico Boccadoro ha realizzato di recente due brani originali, composti su antiche canzoni religiose ebraiche, presentate lo scorso giugno nello spettacolo al teatro Argentina di Roma “50 anni Ebrei in Libia”.

MORTO IL CANTAUTORE ENRICO BOCCADORO: LA CARRIERA

Sono ancora ignote al momento le cause della morte di Enrico Boccadoro, un artista che ha avuto anche una carriera come autore di musiche e sigle di programmi televisivi, oltre che in ambito teatrale. Nel 2007, ad esempio, è tra gli autori delle musiche originali dello spettacolo teatrale “Mettici la faccia”, interpretato dall'attore Max Giusti. Ma si è fatto anche portavoce di problemi sociali e di tematiche delicate come la salvaguardia dell'ambiente: “Il mio impegno per la terra è difenderla e proteggerla attraverso una spesa intelligente e un'alimentazione intelligente che proviene dalla terra”, aveva dichiarato al Villaggio per la Terra 2017. Ospite dell'Earth Day di Roma, la giornata mondiale della Terra, interpretò in versione acuta la canzone di Sanremo e “Semplicemente amore”. Restano i suoi testi profondi, come quello di “Dov'è la terra capitano”, nel quale scriveva: “E salutiamo qualcuno che non c'è, con un biglietto stretto nella mano che quasi quasi costa più di me”.

© Riproduzione Riservata.