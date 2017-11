GRAMMY AWARDS 2018/ Nomination e candidati: sfida tra Jay-Z, Kendrick Lamar e Bruno Mars

Grammy Awards 2018: i premi musicali più famosi degli Stati Uniti si terranno domenica 28 gennaio 2018 al Madison Square Garden di New York. Ecco le nomination.

Grammy Awards (foto da Facebook)

Saranno, come da tradizione, un grande spettacolo: i Grammy Awards 2018, premi musicali più famosi e imprtanti degli Stati Uniti, non deluderanno le attese. Appuntamento domenica 28 gennaio 2018 al Madison Square Garden di New York, a condurre un evento che è un po' un misto tra la notte degli Oscar e il nostrano Festival di Sanremo sarà l’attore e comico britannico James Corden, mentre a garantire la diretta sarà la CBS. Aspetti televisivi di una kermesse soprattutto musicale e a due mesi dal via ecco arrivare le attese nomination. Mattatore della serata potrebbe essere Jay Z, abituato a fare incetta di grammofoni (per ora ne ha portati a casa 21), candidato alla vittoria in ben 8 categorie. A contendergli la corona di più premiato potrebbe essere Kendrick Lamar, in lizza per 7 premi, mentre Bruno Mars è fermo "solo" a 6. Chi sarà il protagonista dei Grammy Awards 2018?

LE NOMINATION

Detto che ad aver collezionato il maggior numero di premi è stato Jay Z, seguito da Lamar e Bruno Mars, come siamo messi nelle varie categorie dei Grammy Awards? Il premio di Album dell'Anno se lo contendono ad esempio Awaken, my love! di Childish Gambino, 4:44 di JAY-Z, DAMN. di Kendrick Lamar, Melodrama di Lorde e 24K magic di Bruno Mars. E la registrazione migliore di questo 2018? Il terzetto dei soliti noti è presente anche stavolta, ma la cinquina è completata da Redbone di Childish Gambino (bene anche lui) e soprattutto da Despacito (in corsa anche come canzone dell'anno) di Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber, il tormentone che anche l'Italia ha ballato per mesi. Bella battaglia anche nella sezione dedicata ai duetti e ai gruppi: The Chainsmokers & Coldplay se la giocano con Sometingh just like this, Despacito è presente anche in questa categoria, Imagine Dragons competono con Thunder, mentre gli altri due brani sono Feel it still" di Portugal. The Man e Stay di Zedd & Alessia Cara. Insomma, una prima carrellata di nomi (tutti gli altri sono disponibili cliccando qui) a riprova che chi ama la musica non può proprio perdersi i Grammy Awards 2018.

