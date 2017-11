Gorillaz in concerto/ Per la prima volta in Italia il 12 luglio 2018: info e biglietti

Gorillaz in concerto: il Lucca Summer Festival porta la band britannica in concerto per la prima volta in Italia il 12 luglio 2018. Biglietti in vendita online dal 1° dicembre.

29 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Gorillaz - Foto Facebook

Grandissimo colpo del Lucca Summer Festival che, per l’edizione 2018, porterà per la prima volta in Italia i Gorillaz. La data da segnare in calendario e per la quale è vietato prendere altri impegni (non sono previste repliche) è il 12 luglio 2018, terza giornata del Summer Festival. La band è composta da quattro personaggi animati: 2D (cantante e tastierista), Murdoc Nicalls (bassista e fondatore del gruppo), Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs (batterista). I Gorillaz hanno pubblicato quattro album a cui è seguito un lungo periodo di silenzio. Ad aprile 2017, però, la band britannica è tornata sulla scena con il quinto album Humanz, composto da 20 tracce e in cui ci sono collaborazioni con altri artisti come De La Soul, Pusha T, Noel Gallagher, Mavis Staples e Rag’n’Bone Man. L’arrivo in Italia dei Gorillaz ha scatenato l’entusiasmo dei fans italiani che aspettavano questo momento da tanto. Oltre ai precedenti successi, infatti, i Gorillaz presenteranno dal vivo le canzoni dell’ultimo album. In vista del 12 luglio 2018, così, è partita la caccia al biglietto.

INFO SUI BIGLIETTI

Come per tutti i grandi eventi musicali, i biglietti saranno in vendita già nei prossimi giorni. Sul sito www.ticketone.it, i fans dei Gorillaz potranno già acquistare i tagliandi a partire dalle ore 11 di venerdì 1 dicembre. Nei vari punti vendita TicketOne, invece, la vendita partirà ufficialmente alle ore 11 di Sabato 2 dicembre. I Gorillaz rappresentano il secondo, grande colpo messo a segno dall’organizzazione del Lucca Summer Festival che, per l’edizione 2018, si è già assicurata la presenza degli Hollywood Vampires di Johnny Depp. L’appuntamento con la grande musica di uno degli eventi più attesi dell’estate italiana è già stato fissato. Ora non resta che acquistare il biglietto e non prendere impegni per quella data.

© Riproduzione Riservata.