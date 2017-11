BATTIATO SI ROMPE IL FEMORE/ Come sta? Incidente casalingo per il cantante (ultime notizie)

Franco Battiato si rompe il femore: incidente casalingo per l'artista che è costretto ad annullare i concerti live: le ultime notizie sulle sua salute.

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Franco Battiato - Foto Facebook

Brutto incidente per Franco Battiato che, in seguito ad una caduta, nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, ha riportato la frattura del femore e del bacino. Il cantautore siciliano, 72 anni, dovrà osservare un lungo periodo di convalescenza. E’ probabile che verrà anche sottoposto ad intervento chirurgico, necessario per curare la frattura del femore. Dal momento che non si conoscono i tempi di recupero di Battiato, sono stati annullati i quattro eventi live in programma. La società di produzione dei concerti International Music and Arts ha annunciato la cancellazione delle date previste per l'8 novembre a Fasano, per il 10 novembre a Lugano, per l'11 novembre a Torino e per la serata del 14 novembre a favore di AIRC a Brescia. Come si legge sulla pagine ufficiale del cantautore siciliano, nei prossimi giorni, su Facebook e sul sito ufficiale di Battiato verranno rese note le modalità per il rimborso del biglietto. Ad oggi, infatti, non sono previste date per il recupero dei concerti.

L’AFFETTO DEI FANS

L’incidente di Franco Battiato ha fatto rapidamente il giro del web. Il cantautore siciliano è stato sommerso dai messaggi di affetto e di pronta guarigione dei colleghi ma soprattutto dei fans. “Sono profondamente dispiaciuta. Auguro al Maestro una piena guarigione”, “Dai su guerriero sarai e tornerai sicuramente più in forma di prima”, “Mi dispiace per lui! Un'altra frattura al femore di sicuro non sarà una passeggiata”, “Maestro si riprenda presto; sono fratture importanti che richiedono assoluto riposo. Ritornerà più in forma che mai, io l'aspetto”, sono alcuni dei messaggi lasciati dai fans su Facebook. Un infortunio importante, dunque, per Franco Battiato che sarà costretto a stare lontano dal palco per diversi mesi. I fans, tuttavia, sono pronti ad aspettarlo senza fretta

© Riproduzione Riservata.