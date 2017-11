CESARE CREMONINI / Presenta 'Poetica', il singolo che anticipa l'album in uscita il 24 novembre

Cesare Cremonini presenta oggi il suo nuovo singolo 'Poetica' che anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 24 novembre. Positive le prime opinioni sul brano.

03 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Cesare Cremonini presenta oggi il suo nuovo singolo 'Poetica', il singolo che anticipa il nuovo album 'Possibili scenari' in uscita il prossimo 24 novembre. A più di tre anni da 'Logico', l'ultimo progetto presentato nel maggio del 2014, il cantante emiliano torna con un prodotto di qualità, accolto favorevolmente dalla critica. Lo stesso ex Lunapop ha chiarito qualche dettaglio in più sul suo nuovo singolo, che deve essere interpretato come un inno alla vita: "È un abbraccio, una grande ballad ma ha il sound di una band, la verità dei suoni, una melodia ampia e inquieta, una ritmica ossessiva e comunicativa che richiama l’eco di un accompagnamento jazz. Non è solo una canzone d’amore: il …sei bellissima… gridato nel ritornello è urlato alla vita". Tanti i commenti positivi in merito a questo brano, che si preannuncia come uno dei successi della stagione invernale nonostante le sue caratteristiche non certo tipiche delle attuali tendente musicali: 'Poetica' si apre infatti con una struttura particolare, caratterizzata da archi e pianoforte e che poi lascia spazio ad un lungo assolo di chitarra elettrica, decisamente estreaneo alle più recenti produzioni. Clicca qui per ascoltare 'Poetica'.

Cesare Cremonini presenta 'Poetica' e annuncia album e tour

Cesare Cremonini è atteso da un periodo particolarmente impegnativo: dopo l'uscita di 'Poetica', il cantante presentrà l'album 'Possibili scenari' frutto di due anni di intenso lavoro. Come da lui stesso dichiarato, "le canzoni sono azioni importanti, mi è sempre piaciuto scriverle, e il motivo principale è questo: sono esperienze quotidiane, sono vitali come...mangiare, parlare, amare. Le canzoni sono...vitamine! Ci sono poche cose belle come tenersi accanto un nuovo disco prima che entri nelle cuffiette, nelle radio, nelle casse e nei telefoni di tutti. È importante per chi lo ha realizzato poter rivivere due anni di vita, ascoltandolo canzone dopo canzone (...) È uno spazio meritato. È un album ricco di sorprese, coraggioso, e come sempre...vi meraviglierà". L'album sarà caratterizzato da 10 inediti intitolati Possibili scenari, Kashmir-Kashmir, Poetica, Un uomo nuovo, Nessuno vuole essere Robin, Silent Hill, Il cielo era sereno, La Isla, Al tuo matrimonio, La macchina del tempo. Ad esso farà seguito un tour negli stadi italiani che avrà inizio a Lignano Sabbiadoro il 15 giugno 2018.

