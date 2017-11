JUSTIN BIEBER / Foto, lui e Selena Gomez abbracciati per le vie di Los Angeles

Justin Bieber, news 3 novembre: lui e Selena Gomez passeggiano abbracciati per le vie di Los Angeles. La coppia non si nasconde più, tra loro è di nuovo amore? (Foto)

03 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Passano i giorni e il ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Selena Gomez si sta trasformando in realtà. Lei ha lasciato il rapper The Weeknd con il quale faceva coppia fissa da circa 10 mesi e continua ad essere paparazzata per le vie di Los Angeles insieme al cantante canadese. In un primo momento sembrava trattarsi solo di un riavvicinamento tra due amici: la coppia non era mai stata sorpresa in atteggiamenti compromettenti, limitandosi a qualche uscita tra amici o ad una tranquilla colazione in pasticceria. Ma il numero di foto che ritrae i Jelena aumentano, arrivando anche a mostrare le prime effusioni: dalle tante foto pubblicate nei siti web d'oltreoceano, Justin e Selena sono stati sorpresi in giro in bicicletta o a spasso per la città a braccetto. Lei guarda il suo compagno con fare sognante, mentre lui le sorride mostrando una serenità che non si vedeva da tempo (clicca qui per vedere le foto).

Justin Bieber e Selena Gomez: i Jelena sono tornati?

Nei tanti scatti in cui Justin Bieber e Selena Gomez appaiono insieme, è impossibile fare a meno di notare la felicità di entrambi. Da tempo la coppia non appariva tanto spensierata mandando letteralmente i fan in visibilio. Ad esclusione di qualche insostituibile hater, l'entusiasmo dei sostenitori degli Jelena è alle stelle in attesa solo della conferma ufficiale di questo ritrovato amore (che a questo punto appare imminente). Il cantante canadese vive ormai in pianta stabile a Los Angeles, dove finalmente è riuscito ad affittare una casa al costo di 55 mila euro al mese. In un primo momento, infatti, le agenzie di Beverly Hills avevano rifiutato qualsiasi rapporto con la pop star, temendo che si ripetessero i brutti avvenimenti del passato. Eppure molte cose da allora sembrano essere cambiate: nessuna festa è stata organizzata nella villa nelle ultime settimane, né tanto meno qualche vicino ha avuto qualcosa da ridire.

© Riproduzione Riservata.