Roby Facchinetti e Riccardo Fogli / “Insieme”: esce il primo album della coppia dopo i Pooh

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, "Insieme" è il nuovo progetto musicale dei cantanti dopo i Pooh e la gloriosa carriera; ecco la presentazione del CD in uscita oggi, venerdì 3 novembre.

03 novembre 2017 Valentina Gambino

Oggi, venerdì 3 novembre è tempo di nuova musica con l'uscita di “Insieme”. Il disco nasce dal ritrovato sodalizio tra Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Il duo si era ritrovato in occasione dei 50 anni di carriera dei Pooh, dopo aver messo la parola “fine” al progetto collettivo, i cantanti hanno deciso di collaborare per un CD formato da otto inediti e tre brani storici totalmente rivisitati. "Ci abbiamo messo tanta passione e tanto amore. Al centro di questo disco ci sono le nostre voci e i testi", spiega il padre di Capitan Uncino intervistato da TgCom24. Questo progetto, nasce anche dalla voglia di amicizia che c'è nell'aria. I due, dopo essersi ritrovati con la storica band, hanno capito di condividere un sentimento fraterno molto forte. Così tanto grande da avere l'esigenza di lavorare “Insieme”. All'interno del nuovo disco, gli estimatori di Pooh avranno modo di ascoltare le cover di "Notte serena" e "In silenzio". Non finisce qui in quanto, i quattro inediti trovano la firma di Valerio Negrini e Stefano d’Orazio (celebre batterista del gruppo).

"Sono emozionato come quando uscì 'Piccola Ketty' - spiega ancora Facchinetti - Questo progetto è nato grazie alla reunion. Ho riscoperto un amico con il quale abbiamo passato insieme i primi sette anni dei Pooh, condividendo soprattutto il sogno di fare questo mestiere, in un periodo in cui la musica veniva davvero rivoluzionata. Con lui abbiamo diviso tutto e sono cose che non si dimenticano". Di seguito, Facchinetti ha confessato da dove è venuto fuori il nuovo progetto musicale: "Una mattina mi chiamò Ferdinando Salzano e mi disse che avessi voluto fare una cosa insieme a Riccardo lui ci sarebbe stato. Io non me lo sono fatto dire due volte". Spazio poi, per le dichiarazioni di Riccardo Fogli che indica di preciso, quando è avvenuto il ritrovato feeling tra di loro: "Probabilmente è stato in quel Sanremo a cui partecipammo da ospiti. Fu un’esperienza liberatoria e alla fine ci abbracciammo. La mia reunion non è stata facile. All'inizio cantavo i pezzi che cantavo 50 anni prima, poi piano piano ho iniziato a cantarne altre insieme a lui, su sua proposta". Per i due artisti, la storia dei Pooh è ormai un capitolo chiuso definitivamente lo scorso anno anche se: “Il legame che abbiamo con la musica non si è spento, anzi, più passa il tempo e più lo sentiamo forte. Abbiamo il dovere di valorizzare il patrimonio che i Pooh hanno messo insieme in 50 anni, con fatica e impegno".

