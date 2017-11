JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei è stata nominata 'donna dell'anno': presto anche in grande passo?

Tutto prosegue per il meglio per Selena Gomez, da poco eletta dalla rivista Billboard 'donna dell'anno'. Anche la relazione con Justin Bieber prosegue per il meglio...

30 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

È un periodo d'oro quello che stanno vivendo Justin Bieber e Selena Gomez, le due star della musica pop che negli ultimi mesi hanno ripreso a frequentarsi. Non ci sono dubbi riguardo il ritorno di fiamma di questa splendida coppia, sorpresa in varie circostanze insieme dai paparazzi che hanno anche immortalato la classica prova del bacio. Ma, nonostante l'evidenza dei fatti, i due cantanti hanno deciso di attendere prima di ufficializzare la loro relazione, soprattutto a causa dei dubbi della famiglia di lei: Justin Bieber ha infatti il difficile compito di far dimenticare i tradimenti e i colpi di testa del passato, dimostrando ora di essere un fidanzato serio e maturo. Fino ad oggi l'obiettivo sembra essere riuscito, tanto che da mesi la pop star canadese è lontana dai guai sotto ogni punto di vista. Non a caso, alcune fonti a lui vicine sostengono che questa volta sia davvero cambiato, al punto da essere pronto al grande passo con la persona di cui è seriamente innamorato.

Justin Bieber e Selena Gomez: lei è la 'donna dell'anno'

L'amore ha ripreso a sorridere per Selena Gomez che, dopo la rottura con il rapper The Weeknd, ha deciso di concedersi una seconda possibilità con Justin Bieber. Ma per lei il 2017 non è stato un anno facile: in estate, infatti, la stessa della Disney ha dovuto sottoporsi ad un trapianto di rene per guarire dalla lupus, una grave malattia autoimmune di cui soffriva da tempo. Sia per la sua grande forza d'animo, che in poche settimane l'ha portata a riprendersi dall'operazione, che per i grandi risultati conseguiti nel 2017, la rivista Billboard l'ha recentemente insignita del'ambito titolo di 'donna dell'anno'. Si tratta di una traguardo importantissimo, se consideriamo che prima di lei è stato vinto da personalità del mondo della musica quali Beyoncé, Lady Gaga e Madonna. A confermare questo risultato, è arrivata anche la copertina del tabloid dove Selena Gomez ha posato per Ruven Afanador in costume da bagno, mostrando un fisico assolutamente impeccabile.

