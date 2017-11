Jovanotti/ Oh Vita è il nuovo album: alle 12 la diretta della conferenza stampa (Oggi, 30 novembre)

Jovanotti, Oh vita è il nuovo album in uscita venerdì ° dicembre: l'artista presenta il nuovo lavoro, oggi giovedì 30 novembre, alle 12 in conferenza stampa.

30 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Jovanotti - Oh vita

Jovanotti è tornato ufficialmente in pista con il nuovo album “Oh vita”, in uscita per Universal Musicil 1° dicembre. Si tratta del quattordicesimo lavoro di Lorenzo Cherubini, anticipato dall’omonimo singolo, pubblicato lo scorso 10 novembre. Oh vita contiene 14 brani scritti dallo stesso Jovanotti e prodotto da Rick Rubin. Alle 12 di oggi, giovedì 30 novembre, Jovanotti presenterà l’album “Oh vita” in conferenza stampa che i fans potranno seguire in diretta streaming su www.jova.tv. La cover dell’album è uno scatto di Giovanni Stefano Ghidini, fotografo ufficiale di tutti gli album di Jovanotti dal 1987. Nel corso degli anni, la musica di Lorenzo Cherubini ha sperimentato generi diversi dando vita a dei veri capolavori. Album dopo album, il Jovanotti cantautore ha conquistato pubblico e critica affermandosi come uno dei migliori artisti italiani. Oh vita rappresenta proprio l’album del cambiamento e, forse, della definitiva maturità.

IL CAMBIAMENTO DI JOVANOTTI

“Oh vita” rappresenta non solo un nuovo lavoro ma un nuovo pezzo di vita di Jovanotti che, nello scrivere le nuove canzoni ha viaggiato umanamente attraverso le storie e i racconti della gente. Il nuovo album di Jovanotti è un disco intenso in cui le parole e la musica dei 14 brani arrivano direttamente al cuore di chi gli ascolta. L’omonimo singolo è già un successo e l’artista si augura che sia così per l’intero album. “È un disco importante per me, un nuovo inizio. È stata una grande avventura umana e musicale aver potuto lavorare a queste canzoni con Rick Rubin e iniziare una collaborazione con lui. Uno di quei desideri che mai avrei pensato che si potessero avverare. È un disco intenso, dritto al cuore e non vedo l’ora che esca, anzi spero che questo mese passi più in fretta possibile e arrivi presto dicembre per poterlo condividere con tutti... e poi il tour”, ha detto Jovanotti come si legge su Tv, Sorrisi e Canzoni.

