J AX/ Video, la rivincita di San Siro: per tutta la vita ho giocato in attesa di questo momento (Celebration)

J-Ax a Celebration prima di dare l'assalto a San Siro. Sabato 4 novembre il rapper sarà sul palco di Rai 1, il 1 giugno col socio Fedez proverà a riempire la Scala del Calcio

04 novembre 2017 Fabio Belli

J Ax ospite a Celebration

Ci sarà anche J-Ax sul palco di “Celebration”, il programma condotto da Neri Marcoré e Serena Rossi dedicato alla grande musica in prima serata il sabato sera su Rai 1. L’ultima puntata della trasmissione, sabato 4 novembre alle ore 21.15, sarà dedicata alle più belle canzoni d’amore e ci sarà anche il rapper milanese, ex frontman degli Articolo 31 e protagonista nell’ultimo anno di un fortunatissimo progetto con Fedez, “Comunisti col Rolex”, che ha fatto incetta di premi e di vendite e una sfilza di date sold out in giro per l’Italia durante il tour. J-Ax è ormai un volto del mainstream musicale proprio grazie al successo degli album prodotti con Newtopia, l’etichetta creata assieme al suo socio Fedez, che è diventata ben presto un punto di riferimento nel mondo musicale italiano, producendo anche diversi altri artisti di successo oltre ai progetti dei due rapper. Prima di “Comunisti col Rolex”, Newtopia aveva prodotto gli album solisti di J-Ax, “Il Bello di Esser Brutti”, e Fedez, “Pop-Hoolista”.

J-AX, "DALLE PISTE VUOTE AI PALAZZETTI"

Ma il progetto “Comunisti col Rolex” deve ancora vivere il suo evento culminante, fissato per il prossimo 1 giugno 2018. Attraverso i profili social dei due artisti, è stato infatti ufficialmente annunciato che l’ultima data del tour dell’album sarà a San Siro, lo stadio che tutti gli artisti musicali italiani sognano di riempire nel corso della loro carriera. “Per tutta la vita ho giocato in attesa di questo momento. Ho passato gli anni dei locali con le piste vuote e il palco pieno. Ho visto i palazzetti riempiersi e poi svuotarsi. Ho vissuto gli ultimi anni risalendo e riprendendomi tutto quello che mi avevano tolto grazie a voi. Ora è tempo della sfida più grande della mia vita. Spero che ci sarete ancora una volta.

Ci vediamo a San Siro. Ci vediamo Il 1° Giugno 2018 in campo.” Questo il commento che, attraverso il suo profilo ufficiale Facebook, J-Ax ha rilasciato per lanciarsi verso l’evento. Per iniziare a riscaldarsi, è già pronto il palco di “Celebration”, sabato sera su Rai 1.

