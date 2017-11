SLAYV / S.L.V., esce l'ultimo singolo di Leonardo Todisco

S.L.V il titolo del pezzo che sta creando scalpore nei rapper degli ultimi anni, Si è costruito da solo Slayv, in un paese nella provincia di Benevento. MARIACHIARA SACCHETTI

06 novembre 2017 Mariachiara Sacchetti

Slavy

Mixing and editing by Nathys in Supreme Studio Recordz. S.L.V il titolo del pezzo che sta creando scalpore nei rapper degli ultimi anni. Intelligente, sveglio e non monotono, un modo di fare rap che sta prendendo sempre più piede negli emergenti. Si è costruito da solo Slayv, in un paese nella provincia di Benevento (Montefalcone di Valfortore). Un paese per lui ricco, simbolico e appassionante, ha sempre girato i suoi video sotto quel cielo stellato sulle montagne, dove ancora oggi alza la testa e dice grazie al padre (soggetto anche del suo brano CARPE DIEM). Giovanissimo studente, energico ma mai egocentrico, nel suo ultimo brano mi riporta non alle tonalità musicali ma alla voce di un primissimo Caparezza, quello che creava il panico con la semplicità di semplici frasi scritte tutte al posto giusto. Complimenti a Slayv nella speranza di ascoltarlo sempre più spesso nelle radio.

© Riproduzione Riservata.