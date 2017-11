BOB DYLAN/ Sei concerti in Italia ad aprile: ecco le date e le info biglietti

Il cantautore americano Bob Dylan torna in Italia per la prima volta come premio Nobel, si esibirà in sei concerti il prossimo aprile tre dei quali a Roma

07 novembre 2017 Paolo Vites

Bob Dylan

CONCERTI BOB DYLAN IN ITALIA: DATE E INFO BIGLIETTI. Bob Dylan si esibirà per la prima volta in Italia in qualità di premio Nobel il prossimo mese di aprile per ben sei concerti. Se la presenza del cantautore americano nel nostro paese è un fatto piuttosto comune vista la frequenza delle sue tournée, ovviamente questa volta tutto assumerà un aspetto particolare perché non capita spesso di vedere un Nobel per la letteratura esibirsi. Nel modo con cui ha vinto quel premio: cantando. I concerti annunciati prevedono ben tre date consecutive a Roma, il 3, 4 e 5 aprile, nella splendida cornice dell'Auditorio Parco della Musica. Splendida cornice anche quella de teatro Arcimboldi di Milano, dove Dylan si è già esibito diverse volte in passato, per l'ultima data del tour, il 9 aprile. Meno fortunati gli spettatori di Firenze, il 7 aprile, e di Mantova l'8, che dovranno accontentarsi di due anonimi palazzotti sportivi, il Mandela Forum e il Palabam.

Biglietti in vendita da venerdì 10 novembre dalle ore 11 sul circuito ticketone. Per quanto riguarda lo spettacolo dal punto di vista musicale, non c'è da aspettarsi grandi sorprese, in quanto ormai da diversi anni l'artista si esibisce sempre nelle stesse canzoni: diversi brani dai suoi recenti tributi alle canzoni di Frank Sinatra e alcuni classici del passato, ad esempio l'immancabile Blowin' in the Wind come ultimo pezzo di ogni show. Sempre la stessa anche la band che lo accompagna, composta da validissimi musicisti, ad esempio il chitarrista Charlie Sexton.

