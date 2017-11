JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / Lei è ancora indecisa: lui le dimostrerà di essere cambiato?

Justin Bieber, news 7 novembre: lui e Selena Gomez sono sempre più vicini anche se la pop star della Disney è ancora indecisa. Ritroverà la fiducia persa in passato?

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez si frequentano già da qualche settimana e il mondo del gossip di tutto il mondo è in gran fermento in attesa della loro conferma ufficiale. Lei ha lasciato da poco il rapper The Weeknd e deve fare anche i conti con il parere contrario della propria famiglia, che in passato ha dovuto fare i conti con l'inaffidabilità del canadese. Ma secondo alcune foto vicine alle due stelle del pop, il ritorno di fiamma vero e proprio sarebbe molto vicino. Bieber sta cercando di riconquistare la fiducia della sua ex fidanzata, dimostrando di essere cambiato e di essere pronto ad instaurare una relazione seria e stabile. Durante l'estate, dopo avere scoperto che Selena Gomez si era sottoposto al trapianto di rene, ha capito di tenere molto a lei e di soffrire molto per i suoi problemi di salute. Proprio per questo successivamente ha cercato di riprendere i rapporti con lei, evitando però di correre troppo nella ricerca della fiducia persa (non a torto in passato).

Justin Bieber attende la conferma di Selena Gomez

Justin Bieber è sicuro dei sentimenti per Selena Gomez con la quale sta cercando di recupare il terreno perduto, rimediando ai tanti errori del passato. Un amico della coppia, intervistato dalla rivista People, ha chiarito i dettagli di questo avvicinamento precisando che il cantante canadese vuole dimostrare di essere diventato un bravo fidanzato: "Lui sente di essere una persona diversa. Sa che cosa ha fatto di male in passato e capisce che Selena merita di meglio. Vuole stare con lei e farà di tutto per dimostrare che può essere un ottimo fidanzato". Secondo la stesa fonte, Justin avrebbe voluto prendere le cose più lentamente ma è talmente felice e innamorato da non riuscirci: "Justin avrebbe voluto prendere le cose lentamente, ma non è stato possibile perché è troppo felice di passare del del tempo con lei. Adesso aspetta solo che Selena gli dica che sono ufficialmente tornati insieme. Non ha fretta perché sente che emotivamente sono di nuovo uniti. Justin sa che deve ancora superare le diffidenza della famiglia di lei capisce che ci vorrà un po' di tempo".

© Riproduzione Riservata.