HARRY STYLES/ Kiwi, il video ufficiale ambientato in una scuola di Londra

Oggi, mercoledì 8 novembre 2017, esce il video ufficiale di “Kiwi”, il nuovo singolo estratto dall’omonimo album solista di Harry Styles.

08 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Harry Styles sul set di Kiwi

Oggi, mercoledì 8 novembre 2017, uscirà il video ufficiale di Kiwi, il terzo singolo estratto dal primo album da solista di Harry Styles. Il cantante inglese ha annunciato l’uscita del video con una foto scattata sul set del video di Kiwi e che ritrae l’ex One Direction insieme a una classe di 29 bambini in abiti vintage con i visi sporchi di vernice. La foto di classe, lascia immaginare che Harry vestirà i panni di un maestro delle elementari. Come Harry, anche alcuni dei bambini indossano i coloratissimi abiti firmati Gucci. Alla prima foto ne sono seguite altre che mostrano alcuni dei giovani protagonisti. Il video è stato girato alla Wimbledon Chase Primary school nel South West di Londra. Il video di Kiwi arriva, per la gioia dei fan italiani, il giorno prima dell’arrivo di Harry Styles nel nostro paese: il cantante sarà l’ospite internazionale della terza puntata dei Live di X Factor 11, in onda giovedì 9 novembre su Sky Uno, e il 10 novembre si terrà il suo primo concerto solista all’Alcatraz di Milano.

DI COSA PARLA KIWI

Kiwi parla di una ragazza che seduce qualcuno a New York, tra party sfrenati, alcol e cocaina, e che poi dice al ragazzo di aspettare un figlio da lui. In tanti hanno pensato che il brano parli di Louis Tomlinson, ex compagno degli One Direction di Harry. Molte le coincidenze con quanto accaduto all'amico, diventato papà di Freddie nel gennaio 2016 e la cui madre, Briana Jungwirth, non è mai stata ufficialmente la ragazza di Louis. Il pezzo del testo incriminato è: “Driving me crazy, but I’m into it, but I’m into it / I’m kind of into it / It’s getting crazy, I think I’m losing it, I think I’m losing it / I think she said “I’m having your baby, it’s none of your business”…”. Il video però, stando alle prime indiscrezioni, non sembra avere direttamente a che fare con il testo della canzone.

// NOVEMBER.8 // KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI KIWI pic.twitter.com/9swmrntx96 — Harry Styles. (@Harry_Styles) 3 novembre 2017

