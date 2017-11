JUSTIN BIEBER/ È di nuovo amore con Selena Gomez ma la famiglia di lei è contraria

Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo una coppia? In attesa della conferma ufficiale, la famiglia dell'attrice continua a dichiararsi contraria a questa relazione.

08 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo uniti e approfittano di ogni momento libero per incontrarsi nella città che ospita entrambi: Los Angeles (dove recentemente il cantante ha affittato una villa al costo di 55 mila dollari al mese). La coppia non si nasconde più, trascorrendo piacevoli giornate in bicicletta e comportandosi come due ragazzi qualunque facendo colazione in pasticceria o più di recente cenando in una steak house. I sentimenti del canadese verso la sua ex fidanzata sono chiari, anche se non vuole mettere pressione a colei che in passato ha deluso nel peggiore dei modi. Proprio per questo motivo, Bieber ha deciso di andarci piano nella speranza che Selena dia il suo consenso ufficiale a questa relazione e che anche la famiglia di lei decida di dimenticare i tanti errori commessi dall'idolo delle teenagers in passato. Non sarà facile, infatti, dimenticare i litigi, gli arresti e le sofferenze che aveva dovuto sopportare Selena, al punto tale da essere costretta ad entrare in terapia per superare i tanti problemi.

Justin Bieber desidera l'approvazione della famiglia di Selena Gomez

Qualche settimana fa un familiare di Selena Gomez aveva espresso pubblicamente la contrarietà sua e dei parenti in merito ad un possibile ritorno di fiamma con Justin Bieber. Sull'argomento è recentemente tornata anche una persona vicina al cantante canadese, che ha precisato come lui voglia fare sul serio questa volta, diventando il classico fidanzato ideale: "Stare tutta la settimana con Selena è un sogno per lui. Sta cercando di prendere le cose molto piano, ma non ci sta riuscendo sul serio. È troppo eccitato di stare così tanto con lei. Sta aspettando però che sia Selena a dirgli quando saranno tornati ufficialmente insieme. Non ha nessuna fretta, anche perché a livello sentimentale è chiaro che sono una coppia. Justin ha bisogno di vincere le resistenze della sua famiglia e ha capito che gli ci vorrà un po’ di tempo, anche se ora è una persona completamente diversa rispetto a prima. Sa che si è comportato male in passato e capisce bene le perplessità di Selena. Vuole stare con lei e farebbe qualsiasi cosa per provarle di essere un fidanzato fantastico". Per il momento, però, i familiari della Gomez non sembrano disposti a dare una seconda possibilità a Bieber, al punto da essere molto arrabbiati con Selena per questo avvicinamento.

© Riproduzione Riservata.